Uzmanların Yıllardır Çözmekte Zorlandığı 10 Tuhaf Gizem!

Biz insanlar sanki dünyaya merak etmeye ve bu merakı tatmin etmeye gelmiş gibiyiz. Yalnızca başkalarının anlattıklarına inanmakla yetinmeyip, üzerinde birçok soru sorulan gizemli durumlar mevcut. İşte bunlardan, uzmanların çözemediği 10 beyin yakan gizem!

Eğer size verileni yeterli bulmuyor ve bazı soru işareti olan konular hakkında keşifler yapmak istiyorsanız, bu yazı tam size göre. Bilgimiz sınırlı ve zaman içinde bilgiye karşı olan yaklaşımımız da değişiyor. Geçmişte normal olarak baktığımız bazı şeylere şimdi akıl dışı diyebiliyoruz. Bu bakış açısı zaman içinde yer değiştirip durmuştur. Bu nedenle, gerçekler hakkında sürekli soru soranların beyinlerini yakabileceği 10 keşfi listeledik.

1-Çin’deki Gizli Karakter

Çin’in Guizho bölgesinde büyük bir yazıt taşı keşfedildi. Çinliler tarafından okunan yazıttaki karakterlerin birkaçı birleşince “Çin komünist partisi yıkılacak” anlamı ortaya çıkıyor. Taşı tüm dünyadan dil bilimcilerin incelemesi de aynı sonucu doğurdu. Bu, taşın günümüz siyasal dünyası hakkında haber vermesi anlamına geliyor. Çin Komünist Partisi, bu yazıtın resmini bile yasakladı.

2-Tuhaf Küresel Alanlar

Bilim insanlarına göre modern insan 20.000, onların ataları ise milyonalarca yıl önce ortaya çıktı. Ancak bunun aksi Afrika’da bulunan bir maden tarafından ortaya çıkıyor. Daha önce zeki bir yaşam formunun buralarda olduğu, madenlerdeki taşların şekil verilmiş olmasından belli.

3-Deniz Kızları

Evet, abarttık biliyoruz. Ancak insanoğlu yüzyıllardır deniz kızlarının varlığına inanıyor. Geçtiğimiz yıllarda İngiliz sahillerine vuran ne idüğü belirsiz bir deniz canlısı; deniz kızına benzetildi. Bu nedenle tartışmalar yeniden alevlendi.

4-Antikitera Mekanizması

Akdeniz’de bulunan bu makine, belki de ilk gelişmiş bilgisayar. Ancak bir sorun var: Makine 1000 yıl önce yapılmış! Kim tarafından yapıldığı bilinmiyor, ancak düzenekten Güneş Sistemi’ndeki gezegeleri izlemek için yapıldığı ortaya çıkıyor.

5-Nazca Çizgileri

Dünyadaki en ünlü şekillerden biri olan Nazca Çizgileri de açıklanamayan fenomenler arasında. Gökten bakıldığında örümcek, daire ve benzeri anlamlı şekilleri var. Ancak neden yapıldıkları belli değil.

6-Voyniç Yazıtı

1912’de kendisini bulan kişinin adıyla isimlendirilen bu yazıt, karbon testine tabi tutuldu. Sonuçta 15. yüzyıla ait olduğu biliniyor. Dilini anlayan çıkmadı, herhangi bir yazar ismi de yok. Kitaptaki çizimlerden bitki, tıp veya bir büyü kitabı olabileceği düşünülüyor.

7-Büyük Kırmızı Nokta

Güneş Sistemi’mizde “Büyük Kırmızı Nokta” adıyla bilinen ve Jüpiter’in üzerindeki bir alan olan bu noktanın tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Dünyanın iki katı olan bu alanın devam etmekteki bir fırtına olduğu söyleniyor. Ancak bilim insanları, tam açıklayamadıkları bu fenomen karşısında hala şaşkınlar.

8-Taos Hum

Hiç kulağınızda çınlama hissettiniz veya hiç kimsenin duymadığı bir ses duyduğunuz oldu mu? Muhtemelen evet. New Mexico’nun Taos kasabasına giden herkes, başlarına böyle bir şey geldiğini söylüyor. Dedikodulara göre hükümetin bir atom bombası denemesi bu bölgeyi etkilemiş. Başka bir görüş de, bu kasabada uzaylıların hareketlilik içinde olduğu.

9-Gizemli Ayak

2008’de Kanada’nın British Columbia bölgesinde yaşayan sakinler, sahil boyunca karaya vurmuş sayısız ayakkabı buldular. Ancak ayakkabıların içinde, ayaklar da vardı. Kanadalı yetkililer, boğulan insanların ayaklarının çürümediğini ileri sürdü. Ancak gerçek neden bilinmiyor.

10- “Wow” Sinyali

1977’de bir astronom, Chi yıldızlarını uydu ile tarıyordu. Teleskop birden sinyal almaya başladı. Bu durum 70 saniye devam ettikten sonra kesildi. O güne dek hiçbir zaman böyle bir olay yaşanmamıştı. Elbette sinyallerin nedeni belli değil, ancak birçok kişi bunu uzaylılara bağlıyor.