Üzüldüğü Anlarda iPhone Zil Sesini Taklit Eden Papağan

Kuşların aslında o kadar da unutkan olmadıklarını ve her türün kendine has yetenekleri olduğunu bilirsiniz. Özellikle papağanların taklit yeteneği bazen biz insanlardan bile üstün olabiliyor. Fakat bu örnek daha önce hiç görmediğiniz türden.

Papağanlar, doğanın en akıllı kuş türlerinden birisidir. Özellikle sultan papağanları, hayatlarında sadece bir kere duydukları sesleri bile uzun zaman sonra taklit edebilirler. Beyinlerindeki gizem ve bu yeteneği nasıl kontrol ettikleri ise hala tam anlamıyla çözülememiştir. Bir teoriye göre bu sesleri bilinçli bir şekilde ve sonuçlarına şartlanarak yaparlar, diğer bir teoriye göre tamamen bilinçsizlerdir.

Her ne olursa olsun insanlara uzun yıllardır ilgi çekici gelen bir durumdan bahsediyoruz. Vimeo kullanıcısı Ben Plumier, iPhone ile klasikleşen zil sesini mükemmel şekilde taklit etmeyi başarabilen bir papağana sahip. Muhtemelen bunu sadece yazı şeklinde okusanız inanmak son derece güç olacaktı.

Üstelik bu papağan iPhone zil sesini bir şeylerden rahatsız olduğunda ya da üzüldüğünde taklit ediyor:

Pluimer'e göre kuş, evdeki insanların ayakkabılarını giydiklerini gördüğünde ya da evden çıkarlarken üzülüyor. Bir süre sonrada iPhone zil sesini birebir olarak taklit etmeye başlıyor. Hatta bu artık onun için bir ritüel haline dönüşmüş durumda.

Olay dışarıdan oldukça matrak gözükse de böyle bir yeteneğe sahip olan canlılar bizi her zaman heyecanlandırmalı. Gidenin arkasından ağıt yakan papağanının özellikle iPhone zilini taklit etmesi, teknolojinin geldiği son noktayı da gösteriyor.