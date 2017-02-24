Geçen sene defalarca duyduğumuz patlama haberlerine bir yenisi de bugün ekleniyor.

Hatırlayacağınız üzere geçen sene teknoloji mecralarında belki de en fazla oluşturulan içerik telefonların patlama haberleriydi. Samsung Galaxy Note 7 üzerine yoğunlaşan bu patlama olayları, aynı zamanda bazı iPhone ve diğer marka ürünlerinde de görülmüştü.

Uzun süredir ses seda çıkmayan bu tarz haberlerden bir yenisi de bu sefer iPhone 7 Plus için geliyor. Apple’ın bizzat araştırma yaptığı olayda Amerika’nın Arizona eyaletinde yaşayan bir kızın telefonu iddiasına göre sebepsiz yere patlayarak duman çıkarmaya başlamış. Aynı zamanda telefonun bulduğu andaki halini aşağıdaki video ile paylaşan genç kız, bir de telefonun soğuduktan sonraki halininin fotoğrafını çekmiş.

Gelen bilgilere göre orijinal parçalar ve orijinal şarj aleti kullanmakta olan genç kızın telefonunun neden patladığı şu anda bilinmiyor. Ancak olaya hemen müdahale eden Apple, telefonu incelemeye almış ve sorunu şu anda araştırdığı bilgisini de verelim.

Olayın mağduru olan kız Olivas, "Geçen sabah, telefonumu başımın yanına şarj ederek bırakmıştım. Ancak erkek arkadaşım telefonu soyunma odasına koydu. Ardından tuvalete giderken telefonumun buğulandığını ve bir gürültü çıkardığını görmüş. Hemen telefonu alarak banyoya attı ve telefon atınca bir anda patlayarak duman çıkarmaya başladı.” diyerek durumu özetliyor.

Ardından Apple’a götürdüğünü söyleyen Olivas’a Apple bir geçici telefon temin ederek araştırmanın sonucunu ileteceklerini söylemiş.