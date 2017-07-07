Uzun Menzilli Elektrikli Scooter: BMW X2City

BMW Motorrad ekibinin projesi 35 kilometreye kadar menzil sunan ve ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter ortaya çıkardı.

Şehir trafiğine elektrikli iki tekerlekli çözümler üretmek isteyen BMW, bu sefer de ZEG ortaklığıyla bir scooter ortaya çıkardı.

Alanında önemli bir marka olan ZEG ile anlaşarak BMW Motorrad tarafından ortaya çıkarılan bu proje, her yaştan insanın şehir içinde ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Elektrikli olarak nitelendirilse de temelde insan gücüne gereksinim duyan scooter, sürücünün kendi gücüyle hızı saatte 6 kilometreye çıkarmasının ardından aktive oluyor ve sürüşe göre 25 ile 35 kilometre arasında menzil sağlıyor. Bu menzili sağlayan ise iki buçuk saatte tamamen dolabilen 408 Wh'lık bir lityum-iyon pil. Ebatları açıklanmayan araç 20 kg kütleye sahip. Kullanmak için herhangi bir belge ya da kask zorunluluğu bulunmayan aracın 14 yaşından büyük olanlara satılması tavsiye ediliyor.

Servis ve bakımlarını Almanya'da Kettler firmasının yapacağı aracın yurt dışı fiyatı ise yaklaşık 2.850 dolar.