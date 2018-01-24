En son hükümet grevi nedeniyle de bir süre ertelenmek zorunda kalan ateşleme testi nihayet bugün, Türkiye saati ile 19:30 başarı ile gerçekleştirildi.

Uzun zamandır beklenen Falcon Heavy roketi, Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19:30'da ateşlendi. SpaceX Kennedy Space Center'da bulunan üç güçlendiricili roketin 27 Merlin motorlarını ateşledi. Firmanın yöneticisi Elon Musk'ın iddiasına göre roketin gövdesinde dünyanın en güçlü çekme gücüne sahip Tesla Roadster yer alacak. Roadster, Falcon Heavy'nin gerçekleştireceği ilk uçuşta Mars'in oval yörüngesine doğru yol alacak.

12 saniye kadar süren ateşleme süreci, dağ büyüklüğünde duman katmanları oluşturarak, 4 milyon poundun üzerindeki itme gücüyle tesisin etrafını kapladı ve gökyüzüne yükseldi. Dev bir patlamanın hakim olduğu ateşleme süresince tesisin içerisine yüksek bir ses hakim oldu.

SpaceX test ateşlemesi öncesinde roketi bu ayın başında Complex 39A'ya nakletmişti. Naklin yapıldığı dönemlerde SpaceX'in önceki uydu nakliyatı olan 'Zuma' nın yörüngeye götürmemiş olabileceği haberleri vardı. Hava Kuvvetleri firmanın bu durumdan sorumlu olmadığını duyurmuştu. Falcon Heavy, SpaceX'in planlanan testi her gün ertelemesi nedeniyle (Amerika'daki hükümet grevi yüzünden) 2 hafta boyunca 39A'da kaldı.

İlk başta sensörler, bir prova esnasında yer ekipmanlarında gerçekleşen bir sorun tespit etmişti. Daha sonra yapılan ertelemeler, statik ateşlemeyi 19 Ocak tarihine atmıştı. Fakat SpaceX'in rakibi ULA'nın öncelikle Hava Kuvvetleri için Cape Canaveral'da bulunan yakın bir rampadan bir uçuş gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bu uçuş iptal edildiği için SpaceX' de erteleme yapmak zorunda kaldı. Sonrasında da hükümet grevi nedeniyle ertelemeler yapıldı. Hiç bir uçuş firması, Hava Kuvvetleri'nin 45. 'Uzay Kanadı' ekibinde yer alan personel ve yardım olmadan Cape Canaveral'da uçuş gerçekleştiremiyor. Personel ancak Başkan Trump'ın Pazartesi günü imzaladığı kanun tasarısı sonrasında tekrar işbaşı yapmıştı. Kısa süre sonra SpaceX'in Çarşamba günü 39A numaralı rampada, Falcon Heavy'nin statik ateşleme işlemi sonrasında tam kapsamlı ıslak elbise provası yapılacağı doğrulandı.

Complex 39A, dünyanın en güçlü roketlerine ev sahipliği yapmasıyla tanınır. En azından çağının en güçlü roketlerine. Saturn V, Apollo 11 mürettebatıyla birlikte bu üsten gönderilmiş, Space Shuttle programına ait uçuşlara yine bu üs ev sahipliği yapmıştı.