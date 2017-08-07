Bulaşık Süngerleri 5 Trilyon Bakteriye Ev Sahipliği Yapıyor

Yeni bir araştırma, uzun süre kullanılan bulaşık süngerlerinin trilyonlarca bakteriye ev sahipliği yaptığını ve sağlığa zararlı olabileceğini ortaya çıkardı.

Bulaşık süngerleri özellikle bulaşık makinesi olmayan mutfakların olmazsa olmazlarındandır. Yemek yediğimiz tabakları temizleyen süngerlerin kendilerini ne kadar temizleyeceğini hiç düşündünüz mü?

Çoğu kişi bulaşık süngerleri parçalanana kadar kullanır. Kimileri ise biraz deforme olduğunda çöpe atar. Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda bulaşık süngerlerinin mikropların çoğalması için fazlasıyla müsait olduğunu ve haftada bir değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan bir araştırmada, uzun sürede kullanılan bir bulaşık süngerinin 5 trilyon bakteriye ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Bu da bulaşık süngerinin tuvalet atıklarından daha kirli olduğu anlamına geliyor.

Almanya'nın Furtwangen Üniversitesi'nden mikrobiyolog Profesör Markus Egert, araştırmada bulunan bazı bakterilerin çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturabileceğini söyledi. Egert yaptığı açıklamada, "Mutfak süngerleri mikrobik yaşam için çok elverişlidir. Geniş bir yüzeye sahiptir, ıslaktır, sıcak mutfak ortamında bulunur ve bulaşıklardan arta kalan yiyecek kırıntıları vardır. Tüm bunlar bakterilerin yaşaması için mükemmel koşullar demek. Bir santimetre süngerde insan nüfusunun 6-7 katı bakteri bulunabilir. Bu yüzden bulaşık süngerlerini düzenli olarak değiştirmelisiniz.'' dedi.

Biz de buradan belirtelim. Evinizde bulunan bulaşık süngerlerini parçalarına ayrılana kadar kullanmamaya özen gösterin. Bu durum özellikle öğrenci evlerinde sıkça rastlanıyor.