Aranızda bu durumu muhakkak deneyimlemiş olan kimseler vardır, uzun süre kullanılmadıkları taktirde arabaların lastiklerinin havaları zamanla iner. Peki buna sebep olan şey ne?

Lastiklerdeki basıncın zamanla düşmesinin en büyük sebeplerinden biri, lastiğin yapısında bulunan moleküllerin arasına hapsolmuş hava moleküllerinden kaynaklanan çok küçük boşluklardır. Lastik içindeki hava basıncı dışarıdaki basınçtan daha yüksek olduğu için lastiğin içindeki havayı oluşturan moleküller, bu boşluklardan geçip dışarı doğru kaçabilir -buna hava osmozu deniyor-.

Lastik içi ve dışı arasındaki basınç farkı nedeniyle ortaya çıkan bu durum, lastikteki basıncın 1 ayda 1-2 psi (psi bir basınç birimidir. 1 atmosfer basıncı 14,70 psi’ye eşittir) dolayında düşmesine sebep olur. Bu değeri ilk etapta gözünüze küçük gibi gelebilir, fakat en uygun lastik basıncı 30 psi olan bir lastiğin basıncı hava osmozu sebebiyle 1 yılda toplam 24 psi düşebilir. Bu miktardaki bir basınç azalımı, otomobil lastiğinin bir yılda tamamen inmesine sebep olabilir.

Hava osmozu sebebiyle oluşan basınç azalması yalnızca kullanılmayan araçların lastiklerinde değil, tüm lastiklerde görülür. Bu yüzden de lastik basıncının standart değerlerde tutulabilmesi için bu basınç sürekli kontrol edilmeli ve eğer basın farkı oluşmuşsa da bu fark belirli aralıklarla tamamlanmalıdır.

Bunun dışında küçük çatlaklardan ya da subaptan kaynaklanan hava sızmaları da lastikteki basıncın düşmesine sebep olur.