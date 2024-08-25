Uzun süre yemek yemediğimiz zamanlarda, midemizde birtakım anormallikler hissederiz. Bu garipliklerden en yaygın olanı, şüphesiz mide bulantısıdır. Peki uzun süre aç kalınca neden midemiz bulanır?

Esasen mide bulantısının en büyük sebeplerinden biri, kendimizi aç bırakmamızdır. Bu durumda bulantının yanına çeşitli guruldamalar da eklenir.

Peki bunun sebebi nedir?

Midemiz, yiyecekleri parçalamak ve geri kalanını atmak için hidroklorik asit üretir.

Uzun süre yemek yemediğimiz durumda bu asit, midede birikebilir. Aynı zamanda yemek borusuna sıçradığında da mide ekşimesine ve mide bulantısına sebebiyet verebilir.

Ayrıca acıktığımızda midemizin bulanması, vücudumuzun ne zaman yemek yiyeceğimizi bilmek için kullandığı sinyal ağıyla ilişkili olabilir. Bu sinyaller, kimyasal iletişim için kan akışını kullanan endokrin sistemi tarafından düzenlenir.

Endokrin sistem tarafından üretilen hormonlar, vücudumuzun kimyasal seviyelerini dengede tutmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri iletir. Örneğin, kan şekeri seviyelerini korumak ve çeşitli bedensel aktiviteleri desteklemek için kaloriye ihtiyacımız vardır.

Midemiz, endokrin sisteme hormon salınımını tetikleyen sinyaller gönderir.

Bu hormonlar beyne, “bize daha fazla kalori ver” ya da “bu kadar kalori yeter” mesajı gönderir. Bu noktada pek çok hormon işin içindedir fakat baskın olanları leptin ve ghrelindir.

Ghrelin; bağırsak hareketliliği, tat alma duyusu, mide asidi salgısı ve glikoz metabolizması gibi vücuttaki bir dizi önemli süreçte kilit bir rol oynar. Leptin ise tam tersi bir etkiye sahiptir ve iştahı azaltarak ghreline karşı koyar.

Açlık duygularının şekillenmesinde rol oynayan farklı hormonlar da vardır ancak ghrelin ve leptin arasındaki etkileşim, iştahın sağlıklı gelgitinde anahtardır.

Öte yandan açlık sinyallerini görmezden gelir ve gerektiğinde yemek yemezsek, bu kimyasal dengeleyici hareket bozulabilir.

Eğer uzun süre yemek yemezsek vücudumuz, daha fazla ghrelin üretir ve bizi yemek yemeye ikna etmek için elinden geleni yapar.

Son olarak eğer bu sinyaller, yoğun mide bulantısı veya ağrı hissetmenize sebep oluyorsa vücudunuz size yüksek kan şekeri, yüksek kan basıncı veya anormal kolesterole sahip olduğunuz noktasında ipucu veriyor olabilir. Bu durumda bir sağlık kuruluşunu ziyaret etmek faydalı olacaktır.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: