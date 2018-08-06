Android'in büyük bir merakla beklenen son sürümü Android 9.0 yayınlandı ve ismi de nihayet netlik kazandı; Android 9 Pie.

Google'ın yeni işletim sistemi Android 9 Pie, nihayet resmi olarak yayınlandı. Uzun süredir kullanıcıların merakla beklediği işletim sistemi, bugün(6 Ağustos) itibariyle Google Pixel telefonlar için kullanılabilir durumda. Pek çok cihaz henüz Android Oreo güncellemesini bile alamamışken gelen Android Pie, oldukça dikkat çekici yenilikler içeriyor.

Android'in şimdiye kadar çıkmış en yenilikçi işletim sistemi olacağı uzun zamandır konuşulan Pie'da Google, odaklandığı üç ana alan olduğunu ifade ediyor; zeka, basitlik ve dijital gelişim. Bu üç başlığa bağlı olarak da özellikle pil kullanımı ve gezinme konularında ciddi değişikliklere gidilmiş durumda.

iPhone X'un kullanımına benzediği söylenen yeni gezinme özelliğinde ekranınızı hafifçe yukarı kaydırarak açık uygulamalar arasında gezinebileceksiniz. Android Pie, aynı zamanda akıllı telefon sahiplerine yönelik ekran süresini kısaltmayı vaat eden yeni bir uyarlanabilir pil moduna da sahip. Bu sayede pil ömrünün de uzaması hedefleniyor.

Gelen en ilgi çekici yeniliklerden bir tanesi de ''App Actions'' (Uygulama Hareketleri) ismindeki yeni özellik. Bu özellik sayesinde günün bulunduğunuz saatine ya da konumunuza göre en çok kullandığınız uygulamalar, uygulama menüsünde ve ekranda otomatik olarak üst sırada yer alıyor. Aynı zamanda görsel olarak da bazı ufak geliştirmeler alan Android 9 Pie, şu an Google Pixel kullanıcıları için kullanılabilir durumda ve sonbaharda da yavaş yavaş diğer telefon markaları için gelmesi bekleniyor.