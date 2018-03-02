Uzun Süredir Beklenen Battlefield 5’e Ait İlk Görüntü

2018’in sonbahar aylarında çıkış yapacak Battlefield 5’in ilk görüntüsü Reddit üzerinden sızdırıldı.

DICE’ın başarılı oyunu Battlefield, geçen sene 1. Dünya Savaşı’nı konu edinerek son derece başarılı bir iş ortaya koymuştu. Hemen herkesin beğenisini toplayan Battlefield 1, yaklaşık 1.5 yıldan beri yeni DLC paketleri ile oyuncuların ilgisini üzerinde toplamayı başardı. İki sene önce çıkan Call of Duty: Infinity War’a da büyük bir fark atmayı başaran şirket, bu sene yeni bir vurgun yapmaya hazırlanıyor.

DICE’ın uzun süredir sır gibi sakladığı yeni Battlefield oyununun ilk görüntüsü sızdırıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında bu yıl sonbaharda yeni bir Battlefield oyununun geleceğini duyuran EA, göründüğü üzere Battlefield 5’i çıkarıyor. Battlefield 1’den önce çıkan Battlefield 4 ismine devam edecek seri, bu sefer hangi zaman dilimine gidecek bilinmiyor.

Call of Duty’nin 2017’de çıkardığı ve nispeten başarılı da olduğu İkinci Dünya Savaşı konsepti, Battlefield 5 ile de devam edecek gibi duruyor. 1. Dünya Savaşı’nda beklediği ilgiyi karşılayan şirket, bu efsaneyi 2. Dünya Savaşı’yla devam ettirebilir.

Ütopik Bir Dünya Olabilir

Reddit üzerinde paylaşılan görsele göre oyun hakkında hiç bilgi yok, ancak görselde yer alan renk tonlarının bizleri ütopik bir evrene götürmesinin de olası olduğu düşünülüyor. 25 milyondan fazla satan BF1’in başarısını yakalayacak bir oyun karşımıza çıkacak mı bilmiyorum, ancak umarım bu sene biraz daha kaliteli bir singleplayer performansı olur.

DICE’ın karşımıza nasıl bir oyun çıkaracağı merakla bekleniyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, önümüzdeki aylarda yeni oyunun tanıtıldığını görebiliriz.