Life is Strange 2 İçin Yeni Bir Fragman Paylaşıldı

Son yılların en beğenilen oyunlarından olan Life is Strange, devam oyunuyla tekrar sevenleriyle buluşacak. Oyun için yeni bir fragman daha paylaşıldı.

İlk olarak E3 2018'de karşımıza çıkan Life is Strange 2'nin, 27 Eylül 2018'de lansmanı gerçekleştirilecek. Lansman öncesi düzenlenecek son büyük etkinliklerden biri olan Gamescom süresince de oyunun tanıtılacağı belirtildi. Ayrıca şirketten oyunla ilgili yeni bir fragman paylaşıldı.

İlk oyunu ile 3 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Life is Strange, büyük bir başarı elde etmişti. Merakla beklenen ikinci oyun için daha öncesinde 27 Eylül işaret edilmişti ve plana sadık kalınacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamada ise "Ödül kazanan Life is Strange serisinin bir sonraki adımında ayrıntıları paylaşmaya neredeyse hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yapımcı şirket, Gamescom başlamadan hemen önce oyunla ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde App Store'un ardından Google Play'de de yayınlanan Life is Strange'in, ikinci serisinin de belli bir süre geçtikten sonra mobil platformlarda yer alması bekleniyor.