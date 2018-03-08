Dev Çin Uydusu, 1 Ay İçinde Dünya’ya Düşecek!

Toksik kimyasal maddeler barındıran Çin yapımı Tiangong-1 isimli uzay araştırma dev uydusu, Eylül 2016’den bu yana kontrol dışında ve yeri tespit edilemiyor. Artık Dünya’ya düşmesine ramak kaldığı söylenen uydunun rotası hakkında yeni hesaplamalar var.

Çin’in Tiangong isimli uydusu, dünyanın bütün uzay ajansları tarafından resmen fellik fellik aranıyor. Çin, Eylül 2016’da uydu ile olan iletişiminin koptuğunu açıkladıktan sonra bilim insanları, dev yapının zaman içerisinde yakınlaşarak Dünya’ya çarpacağını söylemişlerdi. Yörüngesi kontrolsüz bir şekilde gün geçtikçe daralacağı için bu öngörüler şu ana kadar haklı çıktılar. Çünkü uydu, henüz yer yüzüne düşmedi.

Ancak verilen zamanın sonuna yaklaşıyoruz ve hesaplamalar da netleşiyor. Avrupa Uzay Ajansı olan ESA yetkilileri, düşüşün 29 Mart ila 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğini söylüyorlar. ABD’li araştırma şirketi Aerospace ise kesin bir tarih belirterek 3 Nisan’ı işaret ediyor.

Tiangong-1 atmosfere girdikten sonra şiddetli bir şekilde parçalanacak. Bu parçalanma sonucunda % 10 ila 40’ının bir bütün halinde kalması bekleniyor. Uydudaki son derece zehirli kimyasallar, düşüş alanları için tehlike oluşturabilirler.

8.5 ton ağırlığa sahip olduğu için çarpışmanın oldukça şiddetli bir şekilde gerçekleşmesi de ihtimaller dahilinde. Uydunun düşüş tarihi hakkında açıklama yapan Alman bilim merkezi Darmstadt’ın yetkilileri de 17 Mart ile 21 Nisan tarihlerini öngrüyorlar. Verilen tarihler göz önünde bulundurulduğunda uydunun Nisan ayının başında düşmesine kesin gözüyle bakabiliriz.

Asıl merak konusu: Tiangong-1 nereye düşecek?

Uzmanlar bu tahminin oldukça güç olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Düşüş yerinin tam olarak tahmin edilmesi biraz daha zordur ancak uzmanlar ABD, İtalya, Kuzey İspanya, Kuzey Çin, Yeni Zelanda, Orta Doğu’nun bazı bölgeleri ve Güney Afrika için ihtimalleri hesaplıyorlar.

Uzayda değişen koşullar, uydunun düşüş alanı hakkında bilim insanlarını oldukça fazla yanıltıyorlar. Uydu, yeryüzündeki ve daha uzaktaki diğer gözlem merkezleri tarafından da takip edilmeye çalışılıyor.