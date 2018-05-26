Uzun Süreli Yanlızlıklar, Beyin Kimyasını Değiştiriyor

Bazı insanlar neden yalnızlığı daha çok seviyor hiç merak ettiniz mi? Geçtiğimiz günlerde bilim insanları bunun beynimizdeki bir hormonla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Bildiğiniz gibi bazı insanlar, olabildiğince yalnızlığı severken diğer insanlar yalnızlıktan kaçınmaya çalışır. Son araştırmalar gösteriyor ki uzun süreli yalnızlık depresyonla birlikte birçok hastalığa sebep olabiliyor.

Fareler, tıpkı insanlar gibi sosyal canlılar. Kaliforniya Teknoloji Enstitü’sinden Profesör David Anderson ve takımı, farelerin iki hafta boyunca sosyalleşmesine izin vermedi. İzole edildikten bir süre sonra fareler, çeşitli donma tepkileri ve bazı saldırgan tavırlar içerisine girdi.

Ayrıca farelerde saldırgan reaksiyonlara sebep olduğu düşünülen Tac2 / nörokinin B peptidinde ve Tac2 / NkB’de artış gözlemlendi. Anderson, bir nörokinin reseptör antagonisti olan osanetantı farelere enjekte ettiğinde minik canlıların davranışlarında bazı değişiklikler gözlemledi. Osenetantın enjekte edilmiş olduğu fareler, diğer canlılarla aynı ortama sokulduğunda bile ayrık otu gibi davranıyordu.

Kısacası uzun süreli yalnızlık beynimizdeki bazı hormonları değiştiriyor ve bir süre sonra geri dönülemez bir hale geliyor. Son dönemde artış gösteren asosyal olma durumu da bunu kanıtlıyor.