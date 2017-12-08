Uzun Tweetler Daha Fazla Cevap Alıyor

SocialFlow'un araştırmasına göre, Twitter da yayınlanan uzun mesajlar kısalara oranla 2 kat daha fazla okunuyor.

2006 yılından sonra yavaş yavaş hayatımıza giren Twitter, kurulduğu dönemdeki dört yıllık süreçte, en çok tıklanan sitelerden biri olma başarısını gösterdi ve 150 milyon dolar civarı net kazanç sağladı. Kullanıcıların bu sosyal medya aracı üzerinden dertlerini ve üzüntülerini paylaşmak istediklerinde, 140 karaktere sığdırmak zorunda kalmaları çok şikayet aldı ve Tweetler 280 karaktere çıkarıldı.

Twitter ile iligili istatistikleri tutan SocialFlow kaynağına göre 140 karakterin üzerindeki Tweetler daha çok cevap ve beğeni alıyor. 29 Kasım Çarşamba ve 6 Aralık Çarşamba tarihleri arasında incelemeye alınan Tweetlerde 140 karakter üstü Tweetler 140 karakter altına oranla %26 daha çok retweet ve %50.28 daha yüksek beğeni aldı.

Twitter 280 karaktere geçtikten sonra kullanıcılar sitede daha çok vakit harcadı ve doğal olarak yazılar da daha fazla okundu. 280 karaktere yöneltilen şikayetlerde düşünüldüğünde umarız SocialFlow'un da verilerinin yardımı ile karakter sınırlamasında firma tekrar bir artışa gider. Peki, sizce Twitterdaki 280 karakter sınırlaması hakkında nasıl bir yol izlenmeli?