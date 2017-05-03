Uzun Yaşamın Sırrı Peynir mi? Uzmanlara Göre Cevap Evet!

Gıda üreticileri ve onlarca doktor, yaşamı uzatan ögeler hakkında çeşitli görüşlerde bulunuyorlar. Söz konusu uzmanlara göre "peynir" yaşamı uzatan yiyeceklerden biri.

Bilim insanlarının görünüşe göre bazı peynirlerdeki doğal olarak karaciğer fibrozunu ve karaciğer kanserinin en yaygın türü olan hepatoselüler karsinomayı önleyebilen spermidin adı verilen bir bileşiği, hasar görmüş hücrelerin çoğalmasını durdurduğunu gösteriyor.

Yine de bilim adamlarına göre, bu tür bir avantajı elde edebilmek için gençliğimizden beri çok fazla peynir tüketmemiz gerekiyor. GIPHY aracılığıyla peynirin ayrıca sodyum (yüksek tansiyondan sorumlu) ve doymuş yağ içerdiğini gözden kaçırmamalısınız, bu nedenle hemen hemen bütün bir peynir diyetini “Light” düzeye indirgemek zorundasınız. Sağlıklı dengeli bir diyetin parçası olarak biraz peynirin keyfini çıkarırsanız her zamankinden sağlıklı olması gerekiyor. Bununla birlikte, peyniri sevmiyorsanız veya aşırılıkçı bir vegan iseniz; mantar, mısır, soya, baklagiller ve kepekli tohumlardan hem lezzetli hem de yararlı ögeleri bünyenize katabilirsiniz.