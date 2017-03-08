Evrenin En Yaşlı Takım Yıldızlarından Biri Keşfedildi!

Astronomların elde ettiği yeni bulgular, dünyaya yaklaşık 30 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kütlenin akıbetini ortaya döktü!

Kozmik fenomenlerin arasına yeni üye olan bir öge var: Evrenin en eski toz mimarisi.

Sculptor isimli takımyıldızında keşfedilen bulgu çok çarpıcı. A2744_YD4'ten yayılan ışığa göre Sculptor takım yıldızı, evrenin sadece 600 milyon yıl yaşında olduğu dönemde ortaya çıktı. Işınların bize ulaşması için 13.2 milyar yıl gerekli. Kısacası Sculptor takımyıldızının çoktan yok olduğunu söyleyebiliriz.

Takımyıldızının olduğu yerde şimdi sadece toz kütleleri var. Sculptor takım yıldızı standart kozmolojik matematiğe göre dünyadan yaklaşık 30 milyar ışık yılı uzaklıkta. Saptama, bir zaman dizisinin kapsadığı dönemin veya verilerin dışındaki değerlerin geçmiş değerlerden hareketle tahmin edilmesi ile mümkün oluyor. Londra Üniversitesi Üniversitesi'nden Nicolas Laporte tarafından yönetilen uluslararası bir ekip, birbirine bağlı teleskopları kullanarak bu fenomeni ortaya çıkardı.

Gökbilimcilerin, yıldızlardan gelen radyo dalgalarını keşfetmesi, yaklaşık altı milyon güneş boyutundaki toz kitlesinin karakterini işaret etti. Söz konusu kitle; toz, karbon, silikon ve alüminyumdan oluşan ince tanelerden oluşuyor ve sistemin sağ kalması imkansız. Zira kütle o kadar yaşlı ki, Bing Bang'den yalnızca 600 milyon yıl sonra ortaya çıkmış. 600 milyon yıl çok görünebilir ama dünyamız bile yaklaşık 5 milyar yaşında.

Evren, Big Bang'de sadece hidrojen ve helyumdan ve hafif bir lityum izinden oluşuyordu. Ağır elementler ile diğerlerinin birleşmesi ile de yıldızlar döngüye dahil oldu. Gezegenlerin ortaya çıkması da yıldızlar ve ağır elementler sayesinde gerçekleşti.

Avrupa Güney Gözlemevi ve Londra Üniversitesi'den Richard Ellis'e göre, evrenin var oluşundan 200 milyon yıldan kısa bir süre içinde, pek çok yıldız sistemi süper nova patlamaları sonrasında yok oldu. Sculptor sisteminin yaşı düşünüldüğünde, "keşfettiğimiz" var oluştan silinen en yaşlı takımyıldızı olduğunu söylememiz mümkün.

