Nesli Tükenen 11 Hayvan, Tekrar Dünyaya Getirilecek!

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, olmaz denilen nice şeyleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Öyle ki, artık nesli tükenen hayvanları bile tekrar dünyaya döndürmek mümkün.

Bilim insanları, nesli tükenen hayvanların cesetlerini ya da öteki hayvanlarda bulunan kimi genleri kullanarak, bu türleri yeniden dünyaya döndürmeyi planlıyor! İlk etapta, tekrardan yaşama kavuşturulması planlanan 11 tür var. İşte o birbirinden ilginç 11 hayvan... Hazar Kaplanı Auroch (Yaban Öküzü - Avrupa Bizonu) Dodo Kuşu Tüylü Mamut Tazmanya Kaplanı Küba Macav Papağanı Tüylü Gergedan Labrador Ördeği Moa Baiji Mideden Yavrulayan Kurbağa Peki bu hayvanları geri getirmek doğru mu? New South Wales Üniversitesi’nden paleontolog Michael Archer, nesli tükenen hayvanları yeniden hayata döndürme yolunda önümüzdeki engelleri kaldırmamız gerektiğini belirtiyor. Bu hayvanları tekrar dünyaya döndürmenin 'Tanrıyı oynamak' anlamına geleceği yönündeki eleştirilere ise, "Tanrı rolünü, bu hayvanları Dünya’dan silmekle daha önce zaten oynamıştık" karşılığını veriyor.

Kaynak : http://www.gercekbilim.com/nesli-tukenen-11-hayvan-geri-dondurulecek/

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