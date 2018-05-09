Nesli Tükenen 11 Hayvan, Tekrar Dünyaya Getirilecek!

Bilim insanları, nesli tükenen hayvanların cesetlerini ya da öteki hayvanlarda bulunan kimi genleri kullanarak, bu türleri yeniden dünyaya döndürmeyi planlıyor! İlk etapta, tekrardan yaşama kavuşturulması planlanan 11 tür var. İşte o birbirinden ilginç 11 hayvan...
Hazar Kaplanı
Auroch (Yaban Öküzü - Avrupa Bizonu)
Dodo Kuşu
Tüylü Mamut
Tazmanya Kaplanı
Küba Macav Papağanı
Tüylü Gergedan
Labrador Ördeği
Moa
Baiji
Mideden Yavrulayan Kurbağa
Peki bu hayvanları geri getirmek doğru mu? New South Wales Üniversitesi’nden paleontolog Michael Archer, nesli tükenen hayvanları yeniden hayata döndürme yolunda önümüzdeki engelleri kaldırmamız gerektiğini belirtiyor. Bu hayvanları tekrar dünyaya döndürmenin 'Tanrıyı oynamak' anlamına geleceği yönündeki eleştirilere ise, "Tanrı rolünü, bu hayvanları Dünya’dan silmekle daha önce zaten oynamıştık" karşılığını veriyor.