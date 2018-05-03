Sesi ile Dağları Titreten V12 Motorlu Özel Drift Arabası!

V12 silindirli Toyota 1GZ motordan gücünü alan bu profesyonel drift arabası, hem performansı hem de sesi ile heyecanlanmanızı sağlayacak.

Japon otomotiv devi Toyota, 100 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen yalnızca tek bir V12 silindirli motor üretmiştir. 1997 yılından itibaren Toyota Century modeline güç veren bu 310 beygir gücündeki 481nm tork üretebilen 5.0 litrelik Toyota 1GZ, şimdi de bir Nissan Silvia modelini şaha kaldırıyor.

Yeni Zelanda’daki D1NZ Drift Şampiyonası için ortaya çıkan Jaron Olivecrona’nın profesyonel drift arabası, yalnızca onu asfalt canavarı yapan gücü ya da gösterişli tasarımı ile değil, kulaklarınızı titreten motor sesi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Toyota 1GZ’nin ihtişamlı gürültüsü ile lastiklerini yakan Nissan Silvia’nın etkileyici drift performansını aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.