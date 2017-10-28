5 gün havada kalan insansız hava aracı, taktik operasyonlarda kullanılabilecek cihazların taşımacılığı için tasarlanmış. 13.5 kg'a kadar yük taşıyabilen araç, azami 140 km hızla uçuş gerçekleştirebiliyor.

Vanilla Aircraft’a ait VA001 hava aracı geçtiğimiz Ocak ayında içten patlamalı motorlu uçuşlarda tarihin en uzun rekorunu kırmıştı. Şimdi ise 11 metre kanat genişliğinde, dizel yakıtla çalışan dronu toplam 5 gün, 1 saat ve 24 dakika havada kalarak bu rekoru kırdı. 11.265 km’nin üzerinde dairesel dönüş yaparak uçtuktan sonra yere inen aracın tanklarında hala 3 günlük uçuşa yetecek yakıt bulunuyordu.

Başarı ile gerçekleştirilen bu havacılık maratonunda VA001’in gerçekleştirdiği onuncu uçuştu. Yüksek seviyede dayanıklılığa sahip ağır yakıt tankı bulunduran hava aracı deneme amacıyla 18 Ekim tarihinde, NASA’nın ‘Wallops Flight Facility’ adlı tesislerinden uzaktan kumanda ile kalkış yaptıktan sonra, otomatik pilot moduna alındı. 23 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği inişe kadar yaklaşık 1.500 km yüksekliğe ulaşan araç, 3 kilometrelik bir alanda dairesel uçuş gerçekleştirdi.

Askeri ve sivil alıcılar için yüksek seviyeli dayanıklılık işlemlerine yönelik olarak tasarlanan VA001, Amerika’nın Virgina eyaleti, Falls Church şehrinde bulunan 5 kişilik ekipten oluşan girişimci bir firmanın ürünü. Araç, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak özelleştirilebilecek genel maksatlı bir insansız hava aracının sunumunu yapmak üzere tasarlandı. Bunun yanında diğer dronlara oranla çok daha az miktarda lojistik desteğe ihtiyaç duyuyor.

13.6 kg’a kadar yük taşıyabilen VA001, 31 litrelik iç mekan alanına sahip ve 800 Watt güç sağlayabiliyor. 4.600 metre kadar yükseklikte, 10 güne kadar havada kalabilecek şekilde yapılan araç, 139 km/h maksimum hızla uçuş gerçekleştirebiliyor.

Eletrooptik ve infrared görüntüleme araçları, sentetik aralık radarı, SIGINT sistemleri, zirai haritalandırmaya yönelik iletişim noktaları, afet alanı görüntüleme, cep telefonu şebekesi ve internet hizmeti dağıtımı ile birlikte altyapı görüntüleme cihazları gibi materyaller, araçta taşınabilecek olası yükler arasında yer alıyorlar. Hava aracı son yapılan testte NASA’nın multispektral görüntüleyicisini ve Savunma Bakanlığı’na ait bir sensör ile radyonun taşınması işlemini gerçekleştirdi.

Başarı ile gerçekleştirilen bu dayanıklılık testinden sonra Vanilla Aircraft, üretimin önümüzdeki aylarda devam edeceğini bildirdi.