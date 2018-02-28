Kurumun başkanlık koltuğuna adaylığını koyan Giancarlo, seçildiği taktirde çalışanlarının kripto para ticareti yapma yasağını kaldıracağını söyledi.

Kripto para pazarı günümüzde neredeyse herkesin yatırım yaptığı veya yapmayı düşündüğü bir sektör haline gelmeye başladı. Bu alanda vadeli işlem hizmeti veren firmalar da bulunuyor. Bu firmalara yatırım yaptığınızda istediğiniz kripto para size belirli bir süre sonra ödeniyor. Aldığınızda yaptığınız yatırımın karşılığı olarak daha yüksek bir miktarın sahibi oluyorsunuz.

Bunun yanı sıra Amerikada ABD Opsiyon ve Vadeli İşlemler piyasasını denetleyen The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) adında bir kurum da bulunuyor. Kurumun başkanlığına aday olan Giancarlo, çalışanlarının kripto para ticareti yapmasının önünü açacağını duyurdu. Ancak kendi denetledikleri pazarlardan ticaret yapamayacaklar, bunun yerine farklı yerlerden alım satım yapmaları gerekecek.

Ancak çoğu kişi bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor ve kurum çalışanlarının tepkisi beklenildiğinden daha az olumlu görünüyor. Mary's Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kriptolara odaklanan bir profesör olan Angela Walch, kararın akıl karıştırıcı olduğunu ve kurumun işlerini olumsuz etkileyebileceğini duyurdu. Kurum içerisinden ve dışından gelen tepkiler düşünüldüğünde Giancarlo’nun verdiği bu vaat onun oy kaybetmesine neden olabilir. Eğer seçilir ve çalışanların kripto para ticareti yapmasının önünü açarsa, sektör çalkantılı bir döneme daha girebilir.