Hackerlar Game of Thrones'un 7. Bölümünü Yayınlayacaklar!

Kendilerini "Mr. Smith" olarak adlandıran hacker grubu, Game of Thrones'un sezon finalini yayınlama sözü verdi.

HBO, Game of Thrones’un 7. sezonuna çok büyük bir izleyici kitlesiyle başlamış olmasına rağmen, gerek hackerlar gerekse de kendi başlarına yaptıkları sorunlardan dolayı çok fazla başları ağrıdı. Geçtiğimiz günlerde HBO İspanya’da yayınlanarak tüm dünyaya sızdırılan 7. sezon 6. bölüm, dün gece resmi olarak yayınlandı. Bu yayınlanmanın ardından artık son bölümde daha dikkatli olurlar diyorduk ki kendilerine “Mr. Smith” diyen bir hacker grubu, Game of Thrones’un sezon finalinin ellerinde olduğunu ve bölümü yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

Sezonun başında HBO’dan 1.40 TB’lık veri çalmayı başaran hackerların ellerinde neler var bilinmiyor, ancak dizinin 4. bölümü yayınlanmış ve HBO’ya sağlam bir darbe vurulmuştu.

Yazının bundan sonrası Game of Thrones’un 6. bölümü hakkında spoiler içerebilir. İzlemeyenlere uyarılır.

Dizinin son bölümü ile birlikte heyecan doruğa çıktı. Night King’in eline geçen ejderha ile duvarın hiçbir önemi kalmadı, bu sebeple duvarın öbür tarafındaki herkesin bir ittifak oluşturması gerekiyor. Dizinin tamamında gördüğümüz entrikaların birleşmede nasıl olacağını bilmiyoruz, ancak eğer bölüm sızdırılırsa son bölümde Cersei, Dany ve Jon’un birleşmesini göreceğiz. Umarım hackerlar yalnızca tehdit etmek istemişlerdir.

Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm 27 Ağustos’ta yayınlanacak.