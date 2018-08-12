Vahşi Doğanın Güzellik İle Lanetlediği Albino Hayvanlar

Hem insan da hem de hayvanlarda görülen melanin eksikliğine dayanan "Albino" hastalığına yakalanmış, birbirinden asil 10 canlı.

Zaman zaman insanlarda da görülen ve hayvanlarda da yaygın olarak rastlanan doğanın bir armağanı mı yoksa laneti mi olduğu bilinmeyen hastalık Albino, vücuda doğal rengini veren melanin pigmentinin eksik olması sonucu gelişir. İnsan için dış görünüş dışında çok ciddi semptomları bulunmayan bu hastalık, söz konusu vahşi doğa olduğunda birçok canlının laneti haline gelir.

Özellikle sıcak iklimlerin hüküm sürdüğü vahşi yaşam şartları düşünüldüğünde; koyu ve kamuflaj sağlayacak bir renk yerine bembeyaz tüylere ya da tene sahip olmak, birçok vahşi canlı için erişkin olmadan av olmak anlamına geliyor. Görünüşleri itibariyle kolay seçilebilir olan bu canlılar, çoğu zaman birer açık hedef haline gelerek hayata veda ediyorlar. Aynı zamanda albino hastalığının yan etkilerinden birinin miyopluk olduğu düşünüldüğünde, vahşi doğada albino olmak gerçek bir lanete dönüşebiliyor.

Bu bakış açısıyla Albino, doğanın bir laneti gibi görünse de ortada bir gerçek var ki bu hastalığa yakalanmış neredeyse tüm canlılar, türlerinin en güzel örneği haline geliyor. Sizler için son derece nadir bulunan ve beyaz rengin asaleti ile görenleri kendine hayran bırakan canlıların bir derlemesini yaptık. Karşınızda vahşi doğanın güzellik ile ödüllendirilmiş lanetli canlıları.