Vale Servisi Luxe, Volvo Tarafından Satın Alındı

Vale hizmeti başta olmak üzere çeşitli lüks hizmetler sunan firma Luxe, Volvo tarafından teknolojilerinin kullanılması amacıyla satın alındı.

Mobil uygulamaları üzerinden lüks vale hizmeti ve fazlasını sunan Luxe, Volvo tarafından satın alındı. Alım işlemlerinin tamamlandığını açıklayan Volvo, planının Luxe'nin sunduğu hizmetleri kullanarak kendi müşterilerine kolaylıklar ve ileri seviye konfor sunmak olduğunu belirtti.

Finansal olarak herhangi bir veri paylaşılmamasına karşın Luxe'nin mühendisi, CEO'su ve kurucusu olan Curtis Lee'nin Volvo bünyesine katılacağı ifade edildi. Sözleşmede yer alan teknoloji aktarımları arasında bugüne göre standartlaşan ama dikkat çeken başlıklar yol bulma algoritmaları, lojistik planlama ve varış zamanı tahmin sistemi oldu.

Volvo'nun söylediğine göre Luxe'nin satın alınmasının ardından hedefin Volvo kullanıcılarının hiç bir zaman araçlarına benzin doldurmayacağı, yıkamaya götürmeyeceği ya da servise götürmeyeceği olduğu belirtildi. Tüm bu işlemler akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilecek ve aracın durumu her daim kontrol altında tutulabilecek.