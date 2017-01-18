Valve Başkanı: 3 Sayısı (Half-Life için) Ağza Alınmamalı Ama Yeni Oyun Geliştiriyoruz

Valve Başkanı Gabe Newell, çok sayıda konuya değindiği röportajda, pek az bilgi verdi. Newell, Half-Life 3 hakkındaki soruları espriyle savuşturmayı seçti.

Valve başkanı Gabe Newell, Reddit AMA organizasyonund yeni bir video oyunu geliştirdiklerini resmen açıkladı. Elbette, Gabe Newell'a şu kaçınılmaz soru soruldu: "Geliştirdiğiniz oyun Half-Life 3 mü?"

Newell soruya, Harry Potter'daki Lord Voldemort karakterine göndermede bulunarak, esprili bir yanıt verdi ve "3 numaralı sayı ağıza alınmamalı." şakasını yaptı.

Ancak Half-Life ve Portal evrenleri için kapılar kapanmış değil. Newell, "Half-Life ve Portal oyunları ile ilişkili olan bir yapımın gelebileceğini ve Half-Life evreninin kapısının, tek kişilik bir oyun için açık olduğunu" vurguladı.

İş Half-Life 3'e gelince Valve başkanı, "nedense" sürekli espriye başvuruyor. Half-Life 3 dedikodularına dair: "Ben şahsen internetteki kimliği belirsiz kaynaklara inanıyorum. Nasıl olsa bazı çalışanlarımız, Half Life'ın geleceğini benden iyi biliyor." ifadelerini kullanılıyor.

Newell, Source 2 motorunun yanı sıra sanal gerçeklik teknolojisinin kullanılabileceğini de vurguluyor. Valve başkanı, "Source 2 motorunu mükemmelleştirmeye devam ediyoruz. Söz konusu motor, sadece kendi yapımlarımızda kullanılmayacak, geniş bir geliştirici topluluğunun kullanımına sunulacak. Source 2, sanal ve artırılmış gerçeklik ile de uyumlu bir mimari. Ondan, yeni oyunumuzda da faydalanacağız." ifadelerini kullanıyor.

Oklar Left 4 Dead'in geleceğine çevrildiğinde, Gabe Newell, yine muğlak davranıyor. Newell, "Valve yeni fikirleri, yeni teknoloji ile harmanlar ve bunu yaparken, oyun müdavimlerinin kendilerini tanıdık bir ortamda hissetmesi için elinden geleni yapar. Left 4 Dead, bu tür bir oyundu. Yeni öyküler yaratmak için uygun bir altyapıya, Left 4 Dead'in sahip olduğunu söyleyebilirim." açıklamasını yapıyor.