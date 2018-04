Valve, Hileciler İçin Derin Öğrenme Algoritması Kullanıyor

Counter-Strike, tüm zamanların en popüler PC oyunlarından biri ve neredeyse her FPS tutkunu hayatında en az bir kez oynamıştır. Ancak son yıllarda giderek artan hileci oyuncular, sıradan oyuncular için oyunun gözden düşmesine de sebep oldu. Valve ise hileci oyuncuları bitirmeye epey kararlı.

Son yıllarda Counter-Strike: Global Offensive, artık ödül havuzlarındaki milyonlarca dolarla E-spor yarışmalarında oynanıyor. Bu durum, oyun dünyasında büyük bir fenomen haline geldi.

Ne yazık ki, her oyunda kötü oyuncular da var. Counter-Strike maçlarını kazanmak, sıralamalarını ve daha fazlasını geliştirmek için doğru olmayan yolları kullanan oyuncularla beraber 'sıradan oyuncular' oyuna karşı mesafeli olmaya başlamışlardı. Oyun, her ne kadar bu tür oyuncularla can sıkıcı bir hal almaya başladıysa da oyunu hala eğlenceli bulan, oyuna hayran geniş bir kitle de mevcut.

Valve programcısı John McDonald'a göre, 'Overwatch' gibi bir sistem yapsa da, Overwatch ile hileci bulma oranları gerçekten çok düşük ve genellikle %15-30 civarında seyrediyor. Kısacası geliştiriciler hala hilecilerin oyunu nasıl hacklediklerini çözemedi.

Bu sorunu çözmek için, Valve epey uğraştı. Oyunda hileli taktikleri saptamak ve hile yaptığını düşündüğü insanları cezalandımak için derin bir öğrenim ağı geliştirdi. Yeni sistem, hilecileri bulma konusunda % 99'a kadar başarı sergiliyor, oyuncuların hileciler tarafından öldürülmeden oyunun tadını çıkarmasını sağlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Valve programcısı John McDonald şunları söyledi: "Kullanıcılarımızı etkilemeden yaptığımız çalışmalar oldukça etkili devam ediyor. Bu çalışmaya başladıktan sonra oyunda çok daha az hileci görüyoruz ve bu da oyuncuları daha mutlu ediyor."

Umuyoruz, ilerleyen dönemlerde hileci oyuncular CS:Go'da tarihe karışır ve oyuncular da rahat bir nefes alır.