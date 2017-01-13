Valve'den Çağrı: "Half Life 3'ü Unutun!"

Ünlü oyun otoritesi Andrew Reiner, Valve'daki ismi açıklanmayan yetkililer konuştuktan sonra noktayı koydu: 'Half Life 3 Asla Var Olmayacak'

Game Informer'dan Andrew Reiner, adının açıklanmasını istemeyen bir Valve yetkilisi ile yaptığı görüşmeye dayandırdığı iddiasında, Half Life 3'ü unutmamızı salık verdi.

Andrew Reiner, içeriden aldığı bilgilerde ilginç noktalara değiniyor. Reiner'a göre; bazı Valve çalışanları geçmişte yaşamak istemiyor ve kendisini tekrarlayan oyunlar yerine, yeni denizlere yelken açmayı hedefliyor. Andrew Reiner, serinin hayranlarının tüm taleplerine rağmen Half Life 3'ün asla gerçekleşmeyeceği kanısına varmış.

Oyun sektöründe saygın bir isme sahip olan Reiner'ın böyle bir iddiayı, ciddi kaynaklarla iletişim kurmadan ortaya atabileceğine inanmıyoruz. Reiner şu ifadeleri kullanıyor:

"Bence Half Life serisi miyadını doldurdu. Elbette kesin konuşmamak lazım zira Valve yetkilileri bir araya gelip, yeni bir projeye onay verirse işler değişebilir. Ancak bunun mümkün olmasını olası görmüyorum. Geçmiş, geçmişte kaldı. Yeni Half Life oyunu iddiası her ortaya atıldığında, yetkililerin omzunda bir yük oluşuyor ve gelecek projelerine odaklanmakta sıkıntı yaşıyorlar. Gözlemlediğim şu: Valve'daki geliştiriciler, artık Half Life'ın adını bile ağzına almak istemiyor. Ne de olsa hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Kült oyun Half Life da, bunlardan biri."