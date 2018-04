Valve, Firewatch'ın Yapımcısını Satın Aldı

Valve, geleceğe dönelik yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, Firewatch'ın yapımcısı Campo Santo'yu satın aldı.

Yürüme simülasyonu türündeki oyunlara pek de ısınamamış bünyelere dair 'bu çok sağlam oyun ya!' tepkisini verdirebilen enfes bir oyundu Firewatch. Yalnızlığı ve 'ne yapacağını bilememe' hissini iliklerinize kadar yaşadığınız, sonuna kadar merak etiren hikayesiyle büyüleyen bu oyunun hakları artık Valve'a ait.

Valve'ı seversiniz sevmezsiniz; orası farklı konu ama yıllardır hep doğru ata oynadıklarını söylememiz gerek. Steam Machine gibi arada pek de tutmayan projelere omuz verseler de yaptıkları aklı başında yatırımlarla hep bir adım ötesini görmeyi başarıyorlar. Gerçekleşen görüşmeler sonrasında Campo Santo ve şirket bünyesinde oyun geliştirmeye devam eden 12 çalışan da Valve bünyesine katıldı.

2013 yılında kurulan ve 3 yıllık bir çalışma sonrasında Firewatch'ı piyasaya sürerek büyük başarı sağlayan şirket, daha sonrasında geçtiğimiz aylarda yeni 'yürüme simülasyonu' oyunu In the Valley of Gods'ı duyurmuştu. Bununla birlikte şirketin çok tutulan Firewatch'ın önümüzdeki dönemde Switch için de sunulacağı açıklanmıştı. Şirket büyük ihtimalle Valve desteğini de arkasına alınca önümüzdeki dönemde çok daha sağlam işler çıkaracaktır.