Valve'in 'Bridge Constructor' Portal'ı 20 Aralık'ta Çıkıyor

Oyun hem mobil cihazlarda, hem de bilgisayarlarda oynanabilecek. Konsol versiyonunun ise 2018 yılı başlarında çıkması bekleniyor.

Portal, bir çokları için sevilen bir oyun çeşidi. Oyunun takipçileri ise oyunun ruhuna uygun yeni bir sürüm bekliyorlar hala ama yakında olacak gibi görünmüyor. Bununla birlikte Portal, ‘Bridge Constructor’ aracılığıyla aramıza dönüş yapıyor.

Portal ve Half-Life’ın yapımcısı Valve bugün, Bridge Constructor Portal’ı geliştirmek için Headsup Games ve Clockstone Software ile iş birliği yaptıklarını duyurdu. Portal serisinin lisanslı ek paketi popüler oyunlardaki tasarım karakterlerini alarak ‘Aperture Laboratories’in dünyasında yepyeni bir oyun setine dönüştürüyor.

Tipik Bridge Constructor oyunları halihazırda oldukça eğlenceliler ama, oyun esnasında Portal unsurları da olunca oyuncular portal, itme ve ateşleme jeli ve GLaDOS gibi işleri daha da ilginç kılan şeylere sahip olacaklar.

‘Bridge Constructor Portal’, Aralık ayının 20’sinde iOS ve macOS’lerde çıkacak. Aynı gün Android, Windows ve Linux ortamında da kullanılabilir olacak. Konsol oyuncuları içinse oyunun önümüzdeki yılın başlarında Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch’te olması bekleniyor.