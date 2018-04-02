Valve, Kendi Steam Konsolunu İptal Etti

Valve, gerekli desteği sağlayamadığı için sürekli sorun çıkartan Steam Machine adlı konsolunu iptal etti.

İlk çıktıkları zamanda Steam Konsolları büyük bir beğeniyle karşılanmışlardı. Televizyonun altına kurulacak bu küçük konsollar, Steam’de oynanan tüm oyunları oturma odamızda oynamamızı sağlayacaktı. Ancak 2015’in sonunda piyasaya sürülen konsollar beklentileri tam anlamıyla karşılayamadılar.

Çünkü Steam Konsollarının gecikme, kapanma ve yüksek fiyat gibi kullanıcıları uzaklaştıran sorunları bulunuyordu. Buna birde oluşan hataların geç düzeltilmesini eklediğimizde Steam Konsollarının birçok kişi tarafından tercih edilmemesi oldukça normal. Ayrıca, Linux tabanlı işletim sistemi kullanan konsollarda ciddi kare hızı (fps) sorunları da yaşandı.

Artık Steam'deki Donanım sekmesinin üzerine geldiğinizde, yalnızca Steam Controller, Steam Link ve HTC Vive seçeneklerini göreceksiniz. Çünkü kendi konsolundan vazgeçen Steam “Steam Machine” isimli konsolunu listeden de kaldırdı. Henüz Steam Machine’in web sitesine hala ulaşılabiliyor, ancak onunda tamamen kaldırılması an meselesi. Peki, siz Valve’nin kendi Steam konsollarını piyasadan çekmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?