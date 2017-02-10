Valve Kolları Sıvadı: Üç Yeni VR Oyunu Geliyor!

Valve, sanal gerçekliğe yoğunlaşıyor.

Half-Life nedeniyle artık 'üç' kelimesinden bıkan, 'üç' kelimesini duymak istemeyen Valve, buna karşın oyuncuları her hamlesi ile zorluyor. İşin şakası bir yana, Half-Life 3'ten umudu kesmiş olsak da Valve oyun geliştirmeye tam sürat devam etmekte. Fakat bu kez söz konusu oyunlar biraz farklı.

Yaklaşık bir ay kadar önce bazı açıklamalar yapan Valve Başkanı Gabe Newell, detay vermese de yeni oyunlar üzerinde çalıştıklarını işaret etmişti. Şimdi o oyunlara yönelik şeyler yavaş yavaş detaylanmaya başlamış durumda.

Üçü de sanal gerçeklik oyunu olacak bu yeni oyunlar, PC ve konsol platformuna sunulup aynı zamanda VR seçeneği olan oyunlardan olmayacak. Askine bu oyunlar, direkt olarak VR odaklı olacak.

Üstelik VR sektöründeki, genelde bir küçük odada geçen ya da hikayesi kısa süren oyunların aksine Valve'in bu oyunları baya baya uzun ve detaylı oyunlar olacak.

HTC Vive ile birlikte Valve artık hem yazılım hem de donanım geliştiren bir firma konumunda. Şu an için Valve'in neden direkt olacak sanal gerçeklik sektörüne odaklandığını henüz bilemiyoruz fakat gelecek oyunlar, sanal gerçekliğin oyun sektöründe her geçen gün artan ağırlığını ciddi seviyelere çıkarabilir.

Bu arada Valve'in 3 adet VR oyunu geliştiriyor olması, kesinlikle "Half-Life 3 onaylandı!" tarzında da geyikler döndürecektir.