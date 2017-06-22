Valve'nin yeni sanal gerçeklik seti, kullanıcıların parmak hareketlerini izleyebilecek ve içeriğe aktaracak.

VR hayranlarını sevindirecek bir haber Valve'den geldi. Valve, SteamVR'ın yeni kontrolleri Knuckles'ı sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Cihaz şu anda prototoip olarak geliştiricilere gönderiliyor ve bu sayede Valve Knuckles hakkında yepyeni bilgiler edinebiliyoruz.

Kullanıcılar, Knucles'ı kullanmak için ellerini cihazın ana kısmı ile tutmaya yardımcı olan yumuşak bir kayış arasına sokuyorlar. Tutulan kayış sıkılabilir veya gevşetilebilir. Bu sayede, sanal dünyada bir şeyi kolay ve gerçekçi bir şekilde kavrayabilir veya bırakabilirsiniz. Cihazı kullandığınız süre boyunca birden fazla kapasitif sensör, el hareketlerinizi izlemenize ve parmaklarınızın düz veya kıvrılmış olduğunu algılayabilir. Ayrıca Knucles'da, her parmak için ayrı özellikler de mevcut olduğunu da unutmamak lazım.

Genel olarak Knucles, sıradan bir VR'dan daha fazla avantaja sahip. Oculus Touch ve Vive kontrolleri gibi denetleyicileri de bulunduruyor. İlerleyen süreçte, sağladığı diğer özelliklerle de Oculus Touch ve Vive'a meydan okuyacak gibi duruyor.