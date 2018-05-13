Valve, Steam'in Kusurları İçin Binlerce Dolar Harcıyor

CS: Go'daki hileli oyuncuları komple temizlemeye çalışan Valve, bunun için ve Steam'in daima güvende olması için etik hackerlara binlerce dolar para saçıyor.

Korsanı bitirmeye niyetlenent Valve'un Steam'i geliştirdiğini hepimiz biliyoruz. Peki Steam'in kusurlarını teker teker kapatmak için hacker'lara binlerce dolar harcadığını biliyor musunuz? Ancak bunlar bizim bildiğimiz 'kötü hacker'lardan' değil, iyi hacker'lardan.

Kendilerini etik hacker'lar olarak tanımlayan grup kısaca tanımlamak gerekirse, uyuşturucu çeteleri, terör siteleri gibi şeyleri çökertmeye kendini adamış insanlara verilen isim. Bu tip hacker'lar, hackleme işlemini insanların huzuru için yapıyor. Valve da bir etik hacker grubu olan 'HackerOne'a kendi sistemlerinin güvenliği için binlerce dolar ödüyor.

Valve, düşük bir kusur bulan hacker'lara 200 dolar, yüksek bir tehdit unsurunu bulanlara ise 2.000 dolar ödüyor. Valve, hafta başından bu yana HackerOne adlı şirkete 109 bin dolar ödedi Bu tip şeyler yalnızca Steam için değil Valve'un geliştirdiği oyunlar olan Team Fortress 2, CS: GO ve Dota 2 gibi oyunları da kapsıyor.

Valve, her ne kadar hala Half Life 3'ü çıkarmamakta ısrarcı olup bizi deli etse de Steam'in üzerinde oluşturduğu yük düşünüldüğünde biraz da kabul edilebilir bir durum.