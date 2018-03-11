Valve, Yeni Oyunlar İle Geri Dönüyor

Half-Life, Dota 2 gibi oyunların yaratıcısı Valve, yeni oyunları ile geri döndüğünü açıkladı. Şu an kapalı beta sürümünde olan en yeni oyunları Artifact ise yakında satışa sunulacak.

2013 senesinde çıkan Dota 2'den sonra, senelerdir yeni oyun sunmayan ancak Half-Life, Counter Strike, Left 4 Dead gibi oyunlarla adından sıkça söz ettiren Valve, yeni oyunlar ile geri döndüğünü açıkladı. Valve'nin kurucusu Gabe Newell, yaptığı açıklamada, uzun zamandır yeni bir oyun sunmadıklarını ancak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Aylar önce duyurduğu Artifact ile Dota severleri heyecanlandıran Gabe Newell, şimdi ise üç yeni oyun hazırladıklarını ve bu oyunların VR olacağını söyledi. Ayrıca, hem yazılım hem donanım üzerine çalıştıklarını ve Nintendo gibi kendilerini bu konuda geliştirmeye çalıştıklarını da ekleyen Newell, projenin detaylarını paylaşmadı. Ninteno'yu bu konuda hep kıskandıklarını ve şimdi bu konudaki gelişmelerinin umut vaad edici olduğunu söyleyen Newell'ın açıklamaları, tüm oyunseverleri heyecanlandıracağa benziyor.

Valve, Artifact'in ücretli bir oyun olacağını belirtmişti. Dota, Half-Life gibi oyunları ise ücretsiz oynamak mümkün. Gelecek yeni oyunların ise ne olacağı ve ücretsiz olup olmayacağı henüz belli değil. Valve'den yeni oyunlar gelmesiyle ilgili sizin düşünceleriniz neler? Valve'ın bu atağı yakın zamanda Half Life 3'e dair bir şeyler görebilecek olma ihtimalimizi doğurur mu?