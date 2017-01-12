Vampir Yarasalar, Tarihte İlk Kez İnsan Kanı İle Beslenmeye Başladılar!

Brezilya'da, Catimbau bölgesinin yakınında araştırma yapan bir grup bilim insanı, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yakındaki ormanlardan gelen kıllıbacaklı vampir yarasalar geceleri insan kanı içiyorlardı.

Brezilya’daki Pernambuco Federal Üniversitesi’nden Enrico Bernard, New Scientist’e verdiği röportajda; kıllıbacaklı vampir yarasaların insan kanıyla beslenmeye başladığını söyledi. Normal şartlarda, kıllıbacaklı vampir yarasalar çoğunlukla kuşlardan besleniyor. Ancak Brezilya’nın ormanlık bir bölgesinde, bir grup yarasa bu alışkanlığını değiştirmiş.

Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının tamamında bulunan 3 çeşit vampir yarasadan biri olan kıllıbacaklı vampir yarasanın bu davranışı oldukça anormal. Çünkü diğer iki yarasa tipi gibi özellikle inekler, domuzlar, atlar gibi memeli hayvanları bile tercih etmiyordu. Ancak Bernard, Caatinga ormanındaki bir yarasa kolonisini inceleyince tuhaf bulgulara rastladı. Yalnızca buradakilerin DNA analizinde hem insan hem de kuş kanı çıktı.

Ormanların tahrip edilmesiyle bölgedeki kuş yoğunluğu azalmış. Bu nedenle yarasalar, yakın köylerdeki tavuklara dadanmışlar. Tavukların kanını içen bazı yarasalar, kümeslerin eve yakın olması nedeniyle bazı insanlardan da beslenmiş ve insan kanına özel bir ilgi duymaya başlamışlar.

Bu durum, Catimbau bölgesinde ciddi bir problem yaratıyor. Çünkü, Georgia Üniversitesi’nden Daniel Becker, yarasaların hantavirüs taşıyıcısı olduğunu ifade ediyor. Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.