Düzenli Olarak İnsan Kanı İçen Binlerce Kişi Var!

Araştırmalara göre dünya genelinde günlük yaşamını sürdüren binlerce insan insan kanı içiyor. Bilim insanları ise neden bu kişilerin insan kanı içtiğine bir anlam verebilmiş değil ancak konuyla ilgili çok ilginç iddialar var.

Daha önce hiç karşılaştınız mı bilmiyoruz ama hem araştırmalara göre hem de normal insanların söylediklerine göre dünya genelinde binlerce insan çeşitli nedenlerden dolayı insan kanı içiyor. Üstelik bu insanlar el değmemiş kabilelerde değil, gündelik hayatın içinde yaşıyor.

Bilim insanları uzun yıllardır bu insanların neden insan kanı içtiğine dair araştırma yapsa da hala kesin bir sonuca varabilmiş değil. Bu insanlardan bazılarına neden insan kanı içtikleri sorulduğunda ise bazı hastalıklarının çözümü için kan içtiklerini söylemişler. Söylenene göre bu insanlar yorgunluk, stres, baş ağrısı ve dinmek bilmeyen miğde ağrısı çekiyor bu durumun iyileşmesi için ise sadece insan kanı işe yarıyor. Olayı daha da ilginç kılansa "gerçek vampit" olduğu düşünülen bu insanların aynı toplulukta yaşıyor olması.

Tabii bu insanlara vampir diyebilmek zor bir durum çünkü insan kanının geçmiş tarihte ilaç olarak kullanıldığı biliniyor. Tarih sayfalarında yer alan bilgiye göre 15.YY'da Papa 8. Innocentius ölüm döşeyindeyken üç genç erkeğin kanı ölünceye dek akıtılmış ve kaynatılarak Papa'ya içirilmiş. Elbette bu hastalık için bir çözüm olmamış.

Bu insanların vampir olabileceğiyle ilgili araştırmalar yürüten Louisiana Devlet Üniversitesi'ndeki araştırmacı John Edgar, bu insanların geçici bir heves ya da bir rastlantı sonucu kan içmediğini düşünüyor ve bu insanların vampir olduğuna inanıyor.