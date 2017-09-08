Vampirlere Bilimsel Açıklama Geldi: Gerçekler!

Kont Dracula, şeytani Nosferatu, bir neslin gönlünü çalan Edward Cullen… Hepsi vampir. Gerçekte de yaşadıklarına ilişkin yüzlerce teori olan vapirlere ve vampirizme bilimsel açıklama geldi.

Öncelikle olayın sözcüğünün ve inanışların kökenine gidelim. 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkan “vampir” sözcüğü, modern insanların "dişleri bulunan ve diğer insanların kanını içmeyi seven yaratıkları" tarif etmesini kolaylaştırdı. Ancak tarihsel, antropolojik ve sosyolojik olarak yapılan sayısız araştırma sonucunda vampir benzeri yaratıklara ilişkin söylemelerin, antik Yunan ve Mezapotamya toplumlarında da olduğu anlaşıldı. Hatta farklı coğrafyalarda “puchen, jianhshi, ve baobhan sith” gibi farklı isimleri var.

Çoğumuz vampirlerin gerçek olmadıklarını rahatlıkla savunabiliriz. Her ne kadar antik dönemdeki söylemler şaşırtıcı derecede benzerlik gösterse de, bize mantıksız gelir. Ancak, size vampirlerin gerçek olduğunu ve “eritropoetik protoporfriyum (EPP)” denilen bir kan hastalığına sahip olduklarını söylesek?

EPP’nin çocukluk çağında başladığı ve hastaların güneşe çıktıklarında derilerinde yanma ve kabarcıkların oluştuğu biliniyor:

Boston Çocuk Kanseri ve Kan Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Barry Paw, "EPP'li insanlar kronik olarak anemiktir, bu da kendilerini çok yorgun hissetmelerine ve artan ışık duyarlılığı yüzünden solgun gözükmelerine neden olur. Bulutlu günlerde bile vücutlarında kalıcı izler bırakacak kadar ultraviyole ışına maruz kalabilirler” şeklinde konuşuyor.

Günümüzde EPP hastalığına yakalanan insanlara güneşin yoğun saatlerinde dışarıya çıkmamaları tavsiye ediliyor:

Hatta bu insanlara kan transfüzyonları yapılıyor. Başka bir deyişle dışarıdan kan takviyesi almak zorundalar:

Ortaçağ’da ve antik zamanlarda modern tıbbın öncüsü olan toplumlar, muhtemelen bu hastalığın farkında değillerdi ve doğa üstü olduklarına inanıyorlardı:

Elbette o dönemde bu hastalığa yakalanan insanların gün ışığından rahatsız olup kaçmaları ve geceleri ihtiyaçları olan kan takviyelerini aramaları normal:

ABD’nin Ulusal Bilimler Akademisi - Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan çalışmada, yeni keşfedilen genetik bir mutasyonun EEP'den sorumlu olduğu söyleniyor. Yani, vampir efsanesinin ardındaki biyolojik mekanizma gün yüzüne çıkıyor. Araştırmacılar, bu çalışmanın vampirizm için büyüleyici bir açıklama getirmesinin yanı sıra, EPP’li insanlardaki hatalı genlerin çeşitli yöntemlerle düzeltilebilmesi için önemli olduğunu söylüyorlar.

Vampirlerin gerçek olması ve hatta oldukça zor durumlara mücadele eden hasta insanlar olmaları gerçeğini sindirmek zor.