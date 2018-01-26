Ünlü Guggenheim Müzesi’ne başvurarak Başkan Donald Trump ve eşi Melanie Trump’ın rezidans bölümüne asılmak üzere Van Gogh tablosunu kiralama talebinde bulunan Beyaz Saray’a müzeden fantastik bir cevap geldi.

Washington Post gazetesinin eline geçen e-posta yazışmalarına göre 2017’nin Eylül ayında Beyaz Saray, Hollandalı ressam Van Gogh’un Karlı Manzara isimli tablosunu kiralamak adına Guggenheim Müzesi ile iletişime geçti.

Beyaz Saray’ın talebini geri çeviren müzenin küratörü Nancy Spector, talebe karşılık müze envanterinde bulunan bir başka ‘eseri’ önerdi: 18 karat altından yapılan ve çalışır halde olan klozet. Maurizio Cattelan isimli bir sanatçının eseri olan ‘Amerika’ adlı altın klozet, bir yıl boyunca Guggenheim Müzesi’nin tuvaletinde sergilenmiş ve ziyaretçilerin de kullanımına açılmıştı. Eserin tasvir ettiği konu ise ABD’deki aşırı israf ve giderek artan yozlaşma.

Küratör Spector, Beyaz Saray’ın tablo talebine karşılık olarak aşağıdaki e-postayı göndermiş:

“Eğer Başkan ve First Lady ilgilenirlerse eseri Beyaz Saray'a ödünç verebiliriz. Sanatçı eserini uzun süreli olarak ödünç vermeyi kabul ediyor. Oldukça değerli ve nadide bir eser. Eserin kurulumu ve kullanımı konusundaki tüm kılavuzları gönderebiliriz."

Washington Post, Guggenheim Müzesi’nin sözcüsü olan Sarah Eaton’un yazışmaları doğruladığını da aktardı.