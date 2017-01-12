Van Gölü’nde 40 Metre Uzunluğunda Bir Batık Gemi Bulundu!

Van Gölü’nde uzunluğu 40 metre olan, Ruslara ait olduğu ve çıkan fırtına sonrası battığı iddia edilen bir gemi bulundu.

Van Gölü Su Altı Araştırma Derneği (VANSAD) ile Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, 800 bin yıllık tarihi bulunan Van Gölü’nde 40 metre uzunluğunda bir batık gemi bulduklarını açıkladı.

Bitlis’in Reşadiye ilçesindeki Çanakdüzü köyünün açıklarında bulunan batık gemiyle ilgili konuşan Ceylan, "Geminin üzerinde 'Akdamar', güverte de Akdamar-Tatvan yazısı var. Bulduğumuz geminin bir Rus gemisi olduğu ve 1958 yılında yakalandığı bir fırtınada battığı tahmin ediliyor. Yaptığımız araştırmalarda Rus işgali sırasında burada 3 şilep yapıldığı bilgisine ulaştık.

Şilepler hem askeri mühimmat taşımacılığında hem de nakil amaçlı kullanılıyormuş. Ruslar bölgeden çekildikten sonra bunlardan birinin yanarak battığı, diğer ikisinin ise kayıp olduğu bilgisi var. Ruslar gittikten sonra bu gemi uzun süre Denizcilik İşletmeleri tarafından kuru yük ve hayvan taşımacılığında kullanılmış. Bulunduğu durum itibarıyla sanıyorum bir fırtına sonucu kayalara çarpmış, içinde de koyunlar varmış ve o şekilde batmış" ifadelerini kullandı.

Geminin çok fazla zarar görmediğini söyleyen Ceylan, kaptan köşkü dahil olmak üzere tüm bölümlerinin yerli yerinde durduğunu belirtiyor. Van Gölü’nde ilk kez bir batık gemi bulunduğunu, bunun da dalış turizmine önemli bir katkı sağlayabileceğini söyleyen Ceylan, "200 tona kadar yük taşıyabilen gemi, kıyıya 7-9 metreyle başlayıp 23 metreye kadar iniyor. Kıç tarafı 23 metre derinlikte" şeklinde konuştu.