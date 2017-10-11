Vanuatu 44 Bitcoin Karşılığında Vatandaşlık Verecek!

Avustralya'nın her şeyden uzak komşu ada ülkesi Vanuatu, başlattığı yeni uygulamayla 44 Bitcoin karşılığında vatandaşlık vereceğini duyurdu.

Bitcoin son günlerin en çok konuşulan para birimi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'de bir üniversite tarafından ödeme yolu olarak alternatiflere eklenen bu dijital para şimdide vatandaşlık almada kullanılacak.

Avustralya'nın doğusunda Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan bir ada ülkesi olan Vanuatu 200 bin dolar değerinde olan 43.64 Bitcoin karşılığında vatandaşlık vereceğini açıkladı. İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olan ve 277 bin kişinin yaşadığı ülkenin vatandaşları, aralarında İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin de olduğu 113 ülkeye vizesiz olarak seyahat edebiliyor.

Vanuatu Bilgilendirme Merkezi Başkanı Geoffrey Bond, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin yeni teknolojileri benimsediğini ve Bitcoin'in kullanımı noktasında öne çıkma arzusu içerisinde olduklarını söyledi. Bond açıklamasında, Bitcoin ile ilgili tüm işlemlerin Avustralya Borsası aracılığıyla yürütüleceği ve Australian Financial Regulator'ün uyumluluk şartlarıyla düzenleneceği şeklinde konuştu.

Hükümete danışmanlık yapan göç uzmanı Christian Nesheim, ise kararın Vanuatu'ya "vatandaşlık pazarında kayda değer bir rekabet avantajı" sağladığını öne sürdü.Öte yandan hemen söyleyelim Vanuatu, vatandaşlarına düşük vergi imkanı sunuyor ve çifte pasaportlulara gelir vergisi uygulamıyor. Bu da birçok kişi için ülkeyi cazip hale getiriyor.

Küresel olarak Bitcoin kullanılarak vatandaşlık alınan ilk ülke Vanuatu oldu. Kaç kişi 43 küsür Bitcoin ödeyerek vatandaşlık almaya çalışır bilinmez ancak, ülke birçok haber sitesine konu olarak şimdiden iyi bir reklam yaptı diyebiliriz.