Game of Thrones’un Bir Bölümü Ne Kadara Mal Oluyor?

Variety dergisi tarafından Netflix ve HBO gibi öncü içerik üreticilerinin yapımlara ne kadar para harcadıkları açıklandı. Game of Thrones’un bölüm başı maliyeti tek başına Oscar'lık 4 film çıkartabilir.

Dünyanın açık ara en çok izlenen ve merak edilen dizisi Game of Thrones, her alanda sınırları zorlamaya başladı. HBO tarafından 2010 yılında yayınlanmaya başlayan dizi elbette kanalına çok fazla para kazandırıyor. Ancak kazanılan paralar ve izleyicilerin beklentileri, bölüm başı maliyetin yükselmesini de sağlıyor.

Dizinin her yayın saati için ortalama 15 milyon dolar gibi bir para harcayan HBO, bu miktarın 20 milyon dolara kadar çıkacağını söylüyor. ABD’nin tüm dünyaya örnek olan dizi sektöründeki bölüm başına ortalama maliyet ise 5-7 milyon dolar arasında değişiyor.

Sinema dünyasında bile 15 milyon doların altına çekilmiş sayısız kaliteli film bulunurken, tüketim kültürünün en büyük çılgınlıklarından birisi olan Game of Thrones başladığında, maksimum 6 milyon dolar bölüm başı maliyet öngörülmüştü. Yani dizinin bu kadar sevileceği yapımcıların da tahmin edemediği bir olay.

Yapım maliyetleri açıklanan diğer yapımlar ise şöyle: Netflix’in Strenger Things’i 6-8 milyon dolar, The Crown dizisi 10 milyon dolar. Ayrıca Apple, CBS kanalı tarafından üretilen Carpool Karaoke serisi için 30 dakikadan daha kısa bir bölüm başına 2 milyon dolar ödüyor.