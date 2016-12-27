Varlığı Yüz Yıllardır Tartışılan Loch Ness Canavarı Ölü Bulundu

Varlığı yüzlerce yıldır tartışılan ve hala bir mitten öteye geçemeyen Loch Ness Canavarının öldüğü iddia edildi.

The Mirror'un haberine göre efsanevi Loch Ness canavarının cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Çürümüş cesedi, köpek gezdiren bir kişinin saptadığı iddia edildi.

Cesetin etrafı polis kordonu ile çevrildi. Yalnız fotoğrafların biraz mide bulandırıcı olduğu konusunda sizi uyarmak istiyoruz.

Help2Rehome Scotland isimli Facebook hesabında şu ifadeler kullanıldı:

"Hey Nessy, gerçekten öldün mü? Yoksa birisi bize çok çirkin bir eşek şakası mı yapıyor?"

Elbette çoğu insan iç organlar ve kemiklerden oluşan çürümüş cesetin, mistik canavar Loch Ness'e ait olmadığını düşünüyor ve kesinlikle ikna olmamışlar. Kalıntıların bu kadar taze ve iyi korunmuş olması da şüpheli bulunuyor.

Sosyal medya elbette bu haber ile epeyce çalkalandı. Zira Stephen Welford isimli bir veteriner, "Pudinge benzer garip bir şey ve kaburga kemikleri mi? Bu Loch Ness Canavarı falan değil, muhtemel bir zürafa" ifadelerini kullandı.

Help2Rehome Scotland hesabından diğer bir ileti daha var. Söz konusu hesabın sahibi, iddialara itibar etmiyor ve cesedin bile gerçek bir hayvan cesedi olmadığını ve film setinden bir kare olduğunu savunuyor.

Loch Ness Canavarı gerçekten varsa, serin sularda özgürce yüzmesini umut ediyoruz.