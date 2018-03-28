Varlığından Bihaber Olduğumuz İnsan Organı Keşfedildi

Bugüne kadar bilinen bütün organlarla sınırlı bir vücuda sahip olduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira tüm insanlık, yeni keşfedilen ve en büyük organımız olan “Interstitium” ağından bihaber olarak yaşıyormuş.

Artık biliyoruz ki derimizin altına doğru yayılan çok geniş bir ağ bulunuyor. Bu zamana kadar varlığından haberdar olamadığımız bu organ, yeni bir çalışma sırasında keşfedildi. Organın insan vücudunun en büyük organı olabileceği, kanser dahil pek çok hastalığın gizemini çözebileceği söyleniyor.

Bağ dokulardan ve sıvı dolu bölümlerden oluşan bu ağ sistemin tam teşekküllü bir organ olduğunu tayin etmek, bilim insanları için zor oldu. Tam teşekküllü organ derken kalp ve karaciğer gibi kendine has dokusal yapısından bahsediyoruz. Yani eşsiz sistemimizin hiç bilmediğimiz bir üyesi varmış.

İnsan vücudunun 3’te 2’sinden fazlası sudan oluşuyor. Bu suyun büyük bir çoğunuluğu ise hücrelerimizin içinde bulunuyorlar. Ancak vücudumuzdaki suyun yaklaşık %20’si, “interstistial” yani “arada” ve “sistere” yani “yerleştirmek” anlamındaki iki sözcüğün birleşiminden olan Interstitium isimli bu organda bulunuyor.

Hemen hemen her yerinizin bir parçası:

Bir başka deyişle bu sıvı miktarı ve söz konusu dokular, “Intersititium” olarak telaffuz ediliyorlar. Bombaya hazır olun: Bu organ cildinizin altında, sindirim, solunum ve boşaltım sistemlerinde bulunuyor. Fakat ayrı ayrı değil, bir bütün olarak.

Interstitiumun gerçekten de ayrı bir organ olup olmadığı büyük oranda kesinleşti. Ancak bilim insanları yapılacak son araştırmalardan sonra kesin kararlarını ileteceklerini belirtiyorlar. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nde bir patoloji profesörü olan baş editörlerinden Neil D. Theise, "Bu organ, vücudun bütün organlarını etkileyen bir sistem” açıklamasında bulundu.

Söz konusu organın tam olarak hangi prensiplere göre işlediğinin anlaşılması, vücutta kolayca yayılan hastalıklara karşı güçlü bilgiler sunabilir. İçinde bulunan sıvı, bilim insanları tarafından “Intersisial sıvı” olarak tanımlanıyor. Bu sıvı, vücudun bağışıklık sistemi ile doğrudan ilişkili olan enfeksiyon savaşcılarını, beyaz kan hücrelerini ihtiyaç duyulan bir bölgeye taşıyor..

2016 yılında yapılan bir araştırma, bağışıklık sistemimizi tam anlamıyla aydınlatmanın, kanser gibi yayılmacı hastalıklara karşı önemli şeyler sunabileceğini ortaya çıkarmıştı.



Interstitiumun bulunduğu bölgeler

Interstitiumun ne resmi, ne animasyonu ne de bir görüntüsü bulunuyor. Bilim insanları şimdilik “sadece orada” demekle yetiniyorlar. Araştırmalar, bütün insan organlarının yeniden taranmasını gerektirecek bir perspektifte devam edecek.