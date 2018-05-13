Mucitlerinin Gördükleri Rüyalarına Borçlu Olduğumuz Buluşlar

İnsanın uykudayken bile 'düşünebiliyor' oluşu sayesinde, öylesine önemli icat veya sanat eserleri ortaya çıktı ki! Evet, dikiş makinesinden Frankenstein romanına değin birçok önemli ve değerli şeyi, 'rüyalara' borçluyuz.

Uykunun evrelerinden biri olan ve rüyaların gerçekleştiği 'rem uykusu' esnasında yapılan pet taramaları, bize, beynin elektriksel aktivitesinin uyanıkken olduğundan farklı olmadığını gösterdi. Ve bu evrede görülen rüyalar sayesinde, bakın ortaya neler neler çıktı...

Elias Howe

Dikiş makinesinin mucidi. Bir gün köye gelen bir mühendis, Howe'a, "Şayet bir insan dikiş makinesini tasarlarsa, çok güzel para kazanır" der. Ki o ana değin spiralli defterlerdekine benzer mantıkta çalışan dikiş makineleri denenmiş fakat verimsiz olmuştur. Howe, mühendisin bu sözlerinden sonra dikiş makinesi üzerine uzun uzun düşünür. Ve bir gece rüyasında, vahşi bir Afrika kabilesine esir düştüğünü ve kısa zaman içinde dikiş makinesini tasarlayamazsa öldürüleceğini görür. Rüyanın devamında kendisine tanınan müddet dolar ve kabileye mensup kişiler Howe'un çevresini sarar, mızraklarını Howe'a doğrulturlar ve tam nişan aldıkları esnada Howe mızrakların ucundaki delikleri fark eder ve uyanır. Ve o an, deliğin klasik dikiş iğnesindeki gibi arkada değil de iğnenin ucunda olması gerektiğini anlar ve dikiş makinesini tasarlar.

Niels Bohr

Rüyasında kendisini güneşin merkezinde, kızgın gazların ortasında görür. Rüyada gezegenler gürültü çıkararak Bohr'un etrafında dönmektedir. Bohr uyandığında atom ve güneş sistemi arasındaki benzerliği fark eder ve çekirdeğin çevresinde elektronların döndüğü 'Bohr Atom Modelini' ortaya atarak kuantum fiziğine öncülük eder.

Friedrich August Kekule

Rüyasında atomların mikro düzeydeki devinimlerini ve moleküller arasında kıvrılan çizgileri görmüştür. Kıvrılan çizgilerle birlikte kendi kuyruğunu ağzına alan yılan sayesinde 'Benzen'in Altıgen Yapısı' diye bilinen halka formülünü geliştirmiştir.

Otto Loewi

Sempatik, parasempatik sinir uyarılarının sinirin girdiği maddeyle yayıldığını fark eder fakat ispatlayamaz. Rüyasında kurbağa kalpleri üzerinde gerçekleştirdiği deneyi gerçek hayatta da başarılı olunca, aradığı kanıta ulaşır.

Jacopo Alighieri

Dante Alighieri'nin ölümünün ardından oğlu Jacopo, İlahi Komedya'nın parçalarını birleştirmeye başlar ama kimi şarkıları bulamaz. Bir gece rüyasında babasını görür. Babası evin içinde gizli bir bölme gösterir. Uyanıp oraya baktığında 13 şarkıyı orada bulur ve İlahi Komedya tamamlanır.

The Beatles

The Beatles grubunun 1965'te çıkan 'Help' adlı albümünün belki de en bilindik şarkısı olan 'Yesterday'in' hikayesi ise; grup üyelerinden Paul Mccartney'nin, bir gece rüyasında gördüğü ve sabah kalkar kalkmaz piyanonun başına oturup çalmaya başladığı melodiyle başladı. Mccartney, melodiyi rüyasında gördüğü için önce korktu. 'Acaba başkasından mı duymuştum?' diye düşündü. Yaklaşık bir ay boyunca müzik piyasasından insanlara danışıp bu melodiyi daha önce duyup duymadıklarını sordu, melodinin bir başkasına ait olmadığından emin olduktan sonra da üzerine sözler yazmaya başladı.

Mary Shelley

Edebiyat tarihinin en önemli kadın yazarlarından biri olan Mary Shelley, bilim kurgu edebiyatının atası sayılan 'Frankenstein' adlı romanının konusunu, rüyasında görmüştür.

James Cameron

Ünlü yönetmen James Cameron, bugün belki de her şeyini borçlu olduğu 'The Terminator' filminin senaryosunu, gördüğü bir rüyadan ilham alarak yazmıştır.