'Varsayılan Uygulamalar' Özelliği iOS 11 İle Gelecek mi?

iOS'larda zorla Apple uygulamasını kullanma devri bitiyor mu? iOS 11 ile 'varsayılan uygulamalar' özelliğinin gelmesini bekliyoruz.

iPhone ilk kez ortaya çıktığında, Apple’ın Google ile olan ilişkisi çok iyiydi. Bir zamanlar Google’ın CEO’su olan Eric Schmidt, 2006 – 2009 yılları arasında Apple’ın yönetim kurulunda yer alıyordu ve iPhone’da yer alan Google uygulamaları çok iyi işler yapıyordu.

2007 yılında Google’ın Android hazırlıklarında sona gelmeye başlamasının ardından Apple ile işler zamanla bozulmuş ve iki dost firma, iki ezeli rakibe dönüşmüştü. Böyle bir süreçte, iPhone’larda yer alan Google Haritalar kaldırılmış ve yerini Apple’ın kendi harita uygulaması getirilmişti. Bu durum o dönem birçok iPhone kullanıcısının canını sıkmıştı.

Uzun sürenin ardından Google, 2012 yılında App Store’da Google Maps uygulamasını yeniden yayınladı ancak iPhone’larda “varsayılan uygulama ayarla” özelliği olmadığı için kullanıcılar uygulamaya istedikleri gibi ulaşamadı. Örneğin, Siri’den yer tarifi istediğinizde size Google Haritalar üzerinden yol tarifi yapsa ne iyi olmaz mıydı?

Yakın zamanda iOS 11’in piyasaya sürülmesi ve önemli radikal değişikliklerin yapılması bekleniyor. Bu özellikler arasında kullanıcılar, varsayılan uygulama sorununa bir çözüm bulunmasını istiyor. En azından haritalar, posta, takvim, tarayıcı gibi uygulamalara varsayılan uygulama özelliği getirilerek, kararın kullanıcıya bırakılması sağlanabilir.

iOS’un eleştirildiği en önemli noktalardan birisi olan kullanıcıyı özgür bırakmama durumu iOS 11 durumu ile aşılır mı bilinmez, ancak Apple’ın bazı konularda kullanıcıyı özgür bırakması gerekiyor. Peki sizin bu konuda ki düşünceleriniz nelerdir? Sizce iOS 11’e varsayılan uygulama gibi özellikler gelir mi?