Vatan Bilgisayar Mağaza İletişimini İnternet Sitesine Taşıdı

Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazalarından olan Vatan Bilgisayar, internet sitesini yenileyerek mağazadaki iletişimi internet ortamına taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Vatan Bilgisayar e-ticaret sitesi www.vatanbilgisayar.com‘u yeniledi. Vatan Bilgisayar, web sitesinin Cep Telefonu, Notebook ve Televizyon kategorilerinde, ziyaretçileri ile mağazada alışveriş yapar gibi iletişim kuruyor ve internet alışverişinde yeni bir deneyim yaşatıyor.

Ürün kategori sayfalarında bulunan rehberler (Cep Telefonu Rehberi, Notebook Rehberi, Televizyon Rehberi) ile ürün özellikleri hakkında kısaca bilgi veriliyor ve seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini belirtiliyor. Yaklaşık 1 dk.’lık filtre videoları sayesinde ürünlerin ilgili özellikleri hakkında hızlıca bilgi edinebiliyorsunuz. Böylece teknolojiyi satın alırken aklınıza takılan soruların cevaplarını bulabiliyor ve daha verimli satın alma işlemi yapabiliyorsunuz.

Tercihlerinize göre filtreleme yaparken filtre üzerinde bulunan video butonlarına tıklayarak o özellik hakkında detaylı bilgi alabiliyorsunuz ve kendinize en uygun tercihi yapabilmek için yardım alabiliyorsunuz. Örneğin, cep telefonlarında önemli bir husus olan Dâhili Hafıza için filtreleme yaparken, öncelikle özellik bilgisi veriliyor; kullanım amacı ve önerilerde bulunarak sizi en doğru tercihe yönlendiriyor.

Adeta mağazada satış personelinden bilgi alır gibi istediğiniz cevapları bulabiliyorsunuz. Hangi telefon boyutunu tercih etmeliyim diye düşünüyorsanız Ekran Boyu filtresi üzerinde bulunan, önerilerde bulunarak sizi yönlendirebilen videolu anlatımlar işinize yarayacaktır. Pil gücü, kamera çözünürlüğü gibi diğer önemli özellikler hakkındaki bilgilere de filtre videoları veya cep telefonu rehberinden ulaşabilirsiniz.

TV kategorisinde bulunan Televizyon Rehberi veya filtre videoları sayesinde televizyon seçimi yaparken panel tipleri ve çözünürlük gibi önemli özellikler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. Bu sayede ihtiyacınız olan ürünün seçimini kolaylıkla yapabilirsiniz. Ekran boyu seçimi, izleme mesafesi, akıllı televizyon yazılımlarıyla ilgili bilgilere de ulaşarak karşınızda bir satış temsilcisi varmış gibi sorularınız cevaplanmış olur.

Smart TV’ler ile normal televizyon arasındaki farkları öğrenebilirsiniz veya salonunuzun büyüklüğü ve izleme mesafenize göre size en uygun televizyon boyutunu nasıl bulabileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgilerden yola çıkarak tercih ettiğiniz televizyon ile izleme keyfiniz daha çok artacaktır.

Dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız, tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten bilgiler aktarılmaktadır. Yine kategori rehberi (Notebook Rehberi) sayesinde veya filtrelerde bulunan kısa videoları seyrederek karar aşamanızda önemli adımlar atabilirsiniz. Kullanım amacına göre ekran boyu önerileri ve iç donanımlar ile ilgili genel bilgiler verilen bu kaynaklar kararınızda etkili olabilir.

İşlemci, Ekran Kartı ve RAM gibi temel donanımlar hakkında açıklayıcı bilgileri, ürün kategorisinde bulunan Notebook Rehberi veya filtrelerdeki kısa videolardan alabilirsiniz. Kullanım amacınıza göre tercih etmeniz gereken özellikleri bulmanızı kolaylaştıran ve bu bilgilere kolaylıkla ulaşmanızı sağlayarak dizüstü bilgisayar seçiminizde size çok yardımcı olan vatanbilgisayar.com’da gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz.