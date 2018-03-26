Vatan Bilgisayar PC Toplama Sihirbazıyla Nasıl PC Toplarım?

Türkiye’nin en büyük elektronik ürün satış firmalarından Vatan Bilgisayar’da PC toplama sihirbazının nasıl kullanılacağını anlattık.

PC toplama, bir bilgisayarın çalışması için gereken parçaların bir araya getirilmesi işlemidir. PC toplama yapılırken en önemli konu uyumluluktur. Sistemi oluşturan işlemci, anakart, RAM, kasa, gibi birimlerin birbiri ile uyum içerisinde çalışması gerekir. PC Toplama Sihirbazı da bu sistem uyumluluğu gözetilerek dizayn edilmiştir. Toplayacağınız sistemdeki ürünleri, ihtiyacınız olan performansı ya da ayıracağınız bütçeyi göz önünde bulundurarak tercih edebilirsiniz.

Ülkemizde pc toplama sihirbazı hizmeti sunan birkaç şirket var. Bu şirketler arasında en ünlüsünün Vatan Bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizin 54 ilinde 132 mağazasıyla teknolojik ürün konusunda 35 yıllık deneyimi olan Vatan Bilgisayar, internetten bir sistem topladığınızda size pek çok imkan sunuyor. Diğer firmalara nazaran ürünlerde daha fazla alternatif sunması, kendi kişisel bilgisayarınızı oluştururken size daha yakın bir bilgisayar toplamanıza olanak tanıyor.

Vatan Bilgisayar’da PC Toplama Sihirbazı Nasıl Çalışıyor?

Vatan’da yer alan PC toplama sihirbazı, ilk olarak işlemci seçiminizi yapmanızı istiyor. İşlemci performansı ile doğru orantılı olan çekirdek sayısı ve işlemci hızını dikkate alabilirsiniz. İşlemci seçimini yaptığınızda otomatik olarak işlemcinizle uyumlu anakartlar bölümüne yönlendirileceksiniz.

Karşılaştığınız anakartlar, işlemcinizin soket tipi ile uyumlu olacaktır. Anakart seçiminizi yaptığınızda sihirbaz, sizi otomatik olarak bellekler bölümüne yönlendirecektir.

Karşılaştığınız bellekler (RAM’ler), anakartınızın RAM tipi ile uyumlu olacaktır. Yani DDR3 RAM tipi olan bir anakart seçtiyseniz DDR3 RAM’ler, DDR4 RAM tipi olan bir anakart seçtiyseniz DDR4 RAM’ler ile karşılaşacaksınız. Anakartınızdaki RAM slot sayısını ve seçtiğiniz RAM’in dual ya da single olma durumunu göz önünde bulundurarak RAM seçiminizi yapmalısınız. Anakartınızdaki slot sayısını göz önüne alarak birden fazla RAM seçebilirsiniz. Seçiminiz tamamlandığında, bellekler bölümünün sağ tarafında bulunan “Ekran Kartları”na tıklayarak ilerleyebilirsiniz.

Karşılaştığınız ekran kartları, anakartınızdaki PCI girişleri ile uyumlu olarak çalışacaktır. Ekran kartı seçiminizi yaptıktan sonra sihirbaz, sizi otomatik olarak bilgisayar kasaları bölümüne yönlendirecektir.

Karşılaştığınız bilgisayar kasaları, anakartınızın yapısı ile uyumlu olacaktır. Bu durum sırasıyla harddiskler, güç kaynakları, SSD’ler, monitörler ve diğer PC toplama birimleriyle devam edecektir. Topladığınız her sistem, daha önce belirlediğiniz donanımlarla uyumlu olacaktır. Bu da yanlışlıkla bilgisayarınızla uyumlu olmayan bir cihazı alamayacağınız anlamına geliyor.

Ayrıca, listede yer alan her ürünü almak zorunda değilsiniz. Güç Kaynakları’na kadar olan ürünleri tamamladığınızda kasanız çalışmak için hazır olacaktır. Bundan sonra monitör, klavye, SSD gibi cihazları opsiyonel olarak satın alabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar, PC toplamak isteyen insanlar için geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla müşterilerini memnun ediyor. Tüm OEM ürünleri, bilgisayar parçaları ve tavsiye sistemler için Vatan Bilgisayar web sitesini ziyaret edebilir, bilgisayar toplamak isterseniz buraya tıklayarak pc toplama sayfasına ulaşabilirsiniz.