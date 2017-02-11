İş ve yaşam dengesi birçok insan için çok önemli. Bazı ülkeler bunu vatandaşlarına daha iyi sağlayabiliyorlar. Dünyanın en iyi iş-yaşam dengesine sahip olan ülkelerini listeledik.

Birçok insan için iş-yaşam dengesine ulaşmak çok önemli. Bu açıdan bazı ülkeler çok avantajlı iken, bazıları tamamıyla bir felaket. Bir anket düzenleyen InterNations, dünyanın iş açısından en dengeli ülkelerini sıraladı.

Ankete göre, Fransa’da haftada 41 saat çalışılıyor ve bu en kısa ikinci çalışma niceliği. Bazı yerlerde ise insanlar çok çalışıyor, fakat durumlarından daha fazla tatmin yaşıyorlar.

1-Kosta Rika

Araştırmaya göre maceraperest veya hayallerine göre hareket edenler, iş yaşam dengesinde en yüksek tatmini bu ülkede yaşıyorlar.

2-Almanya

En yüksek iş güvenliği ve uygun çalışma saatleri sunan bu ülke de listenin üst sıralarında.

3-Çek Cumhuriyeti

Ülke, yurt dışından gelen göçmen işçiler için gayet iyi şatlar sağlıyor. Ayrıca aile kurulabilecek en iyi ülkelerden bir tanesi. Bu da dengeli bir hayat sağlıyor ve ülkeyi listeye sokuyor.

4-Umman

İlginçtir, Umman da listenin önemli bir üyesi. Bu ülkede işinde iyi olanlar çok fazla aranıyor. Çoğu dışarıdan gelen bu nitelikli elemanlar, haftada 44.1 saat çalışıyorlar ve iyi maaşlar alıyorlar.

5-Avustralya

Ankete katılanların %71’i, Avustralya’da mükemmel bir iş yaşam dengesi olduğunu ifade ettiler. İş güvenliği açısından Yeni Zelanda’dan biraz daha gergin olan Avustralyalı çalışanlar, yine de ülkenin onlara sunduğu rahatlığın keyfini çıkarıyorlar.

6-Avusturya

Bu ülke çalışanlarının %67’si ise şu anki iş-yaşam dengelerinden memnunlar. Rapor, niçin burada doğup büyüyenlerin %32’sinin başka hiçbir ülkeye çalışmaya gitmediğini açıklıyor.

7-Macaristan

Macaristan, erkeklerin kadınlardan daha uzun saatler çalıştığı bir ülke. Kadınlar haftada 39 saat çalışırken, erkekler 43.5 saat çalışıyorlar. Ayrıca iş-yaşam dengesi bağlamında erkekler daha çok tatmin olmuş durumdalar ve kadınlardan daha yüksek mutluluk oranına sahipler.

8-İsveç

Makul çalışma saatlerine sahip ülkelerden biri de İsveç. Bu da, ülkenin insanlarına etkin bir aile hayatı ve kişinin kendisine vakit ayırabilmesi için yeterli zamanı sağladığı anlamına geliyor. İsveç, çalışanların çok mutlu olduğu ve yeni bir çocuk dünyaya getirmek için muhteşem bir ülke.

9-Tayvan

Ankete katılanların %30’u tamamen tatmin olmuş bir iş-yaşam dengesine sahip. Bu da neredeyse küresel ortalamanın %17 üstünde. Bunun nedeni, haftada 40.7 saatlik çalışmayla rahatça geçinebiliyor olmaları.

10-Lüksemburg

Lüksemburg dengeli bir kariyer için ideal ülke! Bu ülkedeki insanların %43’ü yüksek lisans, %12’si doktora mezunu!

11-Yeni Zelanda

Burası, 38.6 saat ile yeryüzündeki en az çalışma saatine sahip olan ülkelerden biri. Çalışanlar, işlerini kaybetme korkusuna sahip değiller ve boş vakitleri de oldukça fazla.

12- Danimarka

Haftada 39 saat ile dünyadaki en düşük çalışma saatlerinden biri bu ülkede. Sosyal devlet anlayışının vermiş olduğu imkanlar da cabası, haliyle insanlar yüksek tatmine ulaşmış durumdalar.

13- Norveç

Norveç, haftalık 41.7 olan ortalama çalışma saati ile belki de yeryüzündeki en iyi iş-yaşam dengesini sunan ülke. Ayrıca gelir seviyesi, devletin sağladığı imkanlar ile birlikte yeryüzünde aile kurulacak en iyi yerlerden biri de burası!