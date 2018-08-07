Henley&Partners şirketi, her yıl yayınladığı 'Vatandaşlığı en değerli ülkeler' listesinin 2018 versiyonunu yayınladı. Peki listeye göre Türkiye vatandaşı olmak ne kadar değerli?

Britanya menşeli ikâmet ve vatandaşlık planlama şirketi Henley&Partners, iç değerlerde ekonomik güç, insani gelişim, yaşam süresi ve standardı, barış ortamı ve istikrar gibi parametreleri, dış değerlerde ise global standardı, uluslararası seyahat özgürlüğü, fırsatların çeşitliliği ve kalitesi gibi parametreleri göz önünde bulundurarak her yıl, vatandaşlığı en değerli ülkeleri listeliyor. Henley&Partners’a göre 2018 yılında vatandaşlığı en değerli ülkeler şu şekilde sıralanıyor; 1- Almanya - 82.7 2- Fransa - 82.4 3- Danimarka - 82.4 4- İzlanda - 81.3 5- İsveç- 81.2 6- Norveç - 81.0 7- Finlandiya - 80.7 8- Avusturya - 79.9 9- İtalya - 79.9 10- Hollanda - 79.7 11- İsviçre - 79.6 12- İspanya - 79.5 13- İrlanda - 79.4 14- İngiltere - 79.2 15- Belçika - 79.1 16- Lihtenştayn - 78.8 17- Portekiz - 78.6 18-Çek Cumhuriyeti - 78.6 19- Lüksemburg - 78.2 20- Slovenya - 78.2 21- Macaristan - 76.9 22- Polonya - 76.5 23- Slovakya - 76.2 24- Yunanistan - 76.0 25- Estonya - 75.7 26- Litvanya - 75.5 27- Letonya - 75.4 28- Malta - 75.0 29- Kıbrıs - 73.5 30- Romanya - 73.4 31- Bulgaristan - 73.0 32- ABD - 68.8 33- Hırvatistan - 68.6 34- Japonya - 56.7 35- Yeni Zelanda - 54.4 36- Avustralya - 54.2 37- Kanada - 53.9 38- Şili - 53.6 39- Singapur - 52.8 40- Brazilya - 52.1 41- Arjantin - 52.0 42- Güney Kore - 51.8 43- Britanya - 50.8 44- Monako - 50.4 45- San Marino - 50.3 46- Uruguay - 49.3 47- Andorra - 48.6 48- Malezya - 48.5 49- Brunei - 47.3 50- Hong Kong, Çin - 46.5 88- Türkiye - 35.2

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-vatandasligi-en-degerli-olan-ulkeler-40591014?p=27

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