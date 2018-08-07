Britanya menşeli ikâmet ve vatandaşlık planlama şirketi Henley&Partners, iç değerlerde ekonomik güç, insani gelişim, yaşam süresi ve standardı, barış ortamı ve istikrar gibi parametreleri, dış değerlerde ise global standardı, uluslararası seyahat özgürlüğü, fırsatların çeşitliliği ve kalitesi gibi parametreleri göz önünde bulundurarak her yıl, vatandaşlığı en değerli ülkeleri listeliyor. Henley&Partners’a göre 2018 yılında vatandaşlığı en değerli ülkeler şu şekilde sıralanıyor;
1- Almanya - 82.7
2- Fransa - 82.4
3- Danimarka - 82.4
4- İzlanda - 81.3
5- İsveç- 81.2
6- Norveç - 81.0
7- Finlandiya - 80.7
8- Avusturya - 79.9
9- İtalya - 79.9
10- Hollanda - 79.7
11- İsviçre - 79.6
12- İspanya - 79.5
13- İrlanda - 79.4
14- İngiltere - 79.2
15- Belçika - 79.1
16- Lihtenştayn - 78.8
17- Portekiz - 78.6
18-Çek Cumhuriyeti - 78.6
19- Lüksemburg - 78.2
20- Slovenya - 78.2
21- Macaristan - 76.9
22- Polonya - 76.5
23- Slovakya - 76.2
24- Yunanistan - 76.0
25- Estonya - 75.7
26- Litvanya - 75.5
27- Letonya - 75.4
28- Malta - 75.0
29- Kıbrıs - 73.5
30- Romanya - 73.4
31- Bulgaristan - 73.0
32- ABD - 68.8
33- Hırvatistan - 68.6
34- Japonya - 56.7
35- Yeni Zelanda - 54.4
36- Avustralya - 54.2
37- Kanada - 53.9
38- Şili - 53.6
39- Singapur - 52.8
40- Brazilya - 52.1
41- Arjantin - 52.0
42- Güney Kore - 51.8
43- Britanya - 50.8
44- Monako - 50.4
45- San Marino - 50.3
46- Uruguay - 49.3
47- Andorra - 48.6
48- Malezya - 48.5
49- Brunei - 47.3
50- Hong Kong, Çin - 46.5
88- Türkiye - 35.2