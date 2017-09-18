Sistem temizliği dendiğinde akla gelen ilk uygulamalar arasında yer alan CCleaner’ın yayınlanan son raporlara göre son bir aydır kötü amaçlı yazılımları doğrudan kullanıcıların bilgisayarlarına yüklediği ortaya çıktı.

Hepimiz sistemlerimizin olabildiğince temiz ve optimal performansta çalışmasını isteriz. Eğer çok sayıda uygulama kuruyor ve aynı anda birden fazla işle ilgileniyorsak, hafızalarımızdaki gereksiz dosya miktarı günden güne şişmeye başlar. RAM kapasiteleri gittikçe zorlanır ve bilgisayarımızın yavaşlaması kaçınılmaz olur.

Normal şartlarda söz konusu gereksiz kullanımları manuel bir bir şekilde temizlemek mümkün fakat zahmetlidir. Bu nedenle sistemimizi üçüncü parti temizlik uygulamalarına devreder ve belirli periyotlarla temizlenmesini sağlarız. Artık apayrı bir sektör olan sistem bakımı konusunda ilk akla gelen uygulamaların başında da CCleaner gelir.

Avast'ın bir yan ürünü olan CCleaner, şirketin verilerine göre iki milyondan fazla cihazda aktif olarak kullanılıyor. Yayınlanan son rapora göre uygulama, fidye virüsleri ve keyloger’lar dahil olmak üzere çeşitli virüsleri bu büyük kullanıcı kitlesinin cihazlarına bulaştırıyor.

Uygulamanın geliştiricisi olan Piriform ve Avast’a göre CCleaner bir saldırıya uğradı ve tüm süreç ondan sonra başladı. Söz konusu virüs dosyasının aşağıda listelediğimiz kullanıcı verilerini toplamak üzere programlandığı bildiriliyor:

Bilgisayarı adı

Windows güncelleştirmeleri de dahil olmak üzere yüklü yazılımların listesi

Çalışan işlemlerin listesi

Bağlanılan ilk üç ağın MAC adresleri

Sistemin kaç bit olduğu ve yönetici tarafından tanınan ayrıcalıklar

Üretici firma iddiaları hafifletecek bir açıklamada bulunmasa da, tüm verilerin şifrelendiğini ve korsanlar tarafından erişilemeyeceğini dile getiriyor.

15 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında etkin bir şekilde dağıtılan CCleaner 5.33 sürümüne ilişkin uyarı yapılıyor. Ayrıca bu yazılım, 2.27 milyon cihaza CCleaner aracılığıyla bulaşmış durumda. Dolayısı ile beklenenden daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.

Firmanın açıklamalarına göre saldırganlar, verileri geri alacakları ikinci aşamaya geçemeden ifşa oldular. Bunun üzerine üretici Piniform da 5.33 sürümünü güncelleyerek önlemini aldı.

Eğer CCleaner’ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız şuradaki bağlantıdan yazılımın en güncel sürümünü indirebilirsiniz. Ayrıca söz konusu tehlikeli yazlılım ile ilgili yayınlanan raporun detaylarına buradan ulaşmanız mümkün.