Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, Bitcoin’i ve tüm kripto paraları mercek altına alarak bu platforma bir isim bulmaya çalışıyor. Kripto para eğer ‘emtia’ olarak adlandırılırsa buradan elde edilen kazançlar vergiye tabi tutulacak, çok yüksek ihtimalle de böyle olacak gibi görünüyor.

Ülkemizin Bitcoin ve kripto para dünyasına oluşan bakış açısı giderek şekillenmeye başladı. Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası, başta popüler kripto para birimi Bitcoin dahil tüm kripto paralara bir isim koyma telaşı içerisindeler. Şu an için çalışmalar başladı fakat nihai sonuç, yakın zamanda açıklanacak. Yine de Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, bu üç kurumun değerlendirmesiyle ilgili bazı ipuçları verdi.

Kripto paradan vergi alınması için isimlendirmenin en önemli koşul olduğunu belirten Ertürk, bunun için üç isim üzerinde durduklarını belirtti: Emtia, menkul kıymet ve para.

Kurumların Bitcoin’e olan tavırlarıyla ilgili de bilgi veren Ertürk, “SPK, Bitcoin’in menkul kıymet tanımına uymadığını söylüyor. Menkul kıymetin dayalı olduğu ‘gerçek’ bir ürünün olması gerektiğini belirttiler” dedi. Merkez Bankası uzmanları ise paranın bir devlet bankası tarafından değer karşılığında basılması gerektiğinden yola çıkarak Bitcoin’e para denilemeyeceğini ifade ediyor. Bu iki ifadeden yola çıkarak Türkiye’nin kripto parayı bir ‘emtia’ olarak kabul edeceği yönündeki fikir giderek güçleniyor. Peki kripto para emtia olarak kabul edilirse ne olur?

Gelir vergisi ve KDV gelir

Az önce de belirttiğimiz gibi Bitcoin’in isminin konulmasının en önemli sebebi, Maliye’nin bir şeyden vergi alması için ona isim koyması zorunluluğudur. Eğer bu isim konulursa kripto paradan gelir sağlayanlar, vergi ödemek durumunda kalacaklar. Örneğin 2017’de 24 bin TL’den fazla arizi kazanç elde ederseniz, bunu beyan edip vergisini ödemek zorunda kalacaksınız. Bu verginin oranı da %15’ten başlayıp %35’e kadar gidiyor. Bunun yanında %18 KDV de ödenmek zorunda. Eğer kazanç 24 bin TL’yi aşmazsa vergiye tabi tutulmayacak.

Olasılıklar üzerinden konuşmaya devam edelim. Diyelim ki Bitcoin ‘paradır’ dendi. O zaman elde edilen kazanç, hiçbir şekilde vergilendirilmeyecek. Eğer ‘menkul kıymettir’ denirse de gelir vergisi beyannamesi verilmesi ve vergi ödenmesi için kazancın 11 bin TL’yi aşması gerekiyor. Eğer bu bedelin altında olursa da vergiye gerek duyulmuyor.